Gwiezdne wojny od Ubisoftu zobaczymy w tym roku? Tak sugeruje jeden z twórców

W zeszłym miesiącu studio Massive Entertainment poinformowało, że poszukuje chętnych, którzy wezmą udział w testach nadchodzącej gry z otwartym światem osadzonej w uniwersum Gwiezdnych wojen. Wspomniana produkcja została zapowiedziana w styczniu 2021 roku, ale do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych materiałów oraz szczegółów na temat tytułu. Niewykluczone jednak, że w najbliższych miesiącach sytuacja ta ulegnie zmianie, a przynajmniej tak sugeruje jeden z deweloperów.

Gwiezdne wojny od Ubisoftu mogą zostać zaprezentowane w 2023 roku

Julian Gerighty – dyrektor kreatywny z Ubisoft Massive Entertainment – opublikował wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym postanowił złożyć graczom noworoczne życzenia. Deweloper zapowiedział również, że będzie to „wielki rok” dla wspomnianego studia i zachęcił fanów, by „dołączyli do podróży”. Post został natomiast wzbogacony o grafikę poświęconą nadchodzącej grze ze świata Gwiezdnych wojen, nad którą Ubisoft pracuje wspólnie z Lucasfilm Games.



Niewykluczone więc, że deweloperzy z Massive Entertainment szykują się do prezentacji nowej produkcji z otwartym światem osadzonej w uniwersum Star Wars. Niestety Gerighty nie podzielił się żadnymi dodatkowymi szczegółami. Fanom Gwiezdnych wojen nie pozostaje więc nic innego, jak uważnie śledzić informacje publikowane przez twórców i mieć nadzieję, że Ubisoft faktycznie zaprezentuje w najbliższych miesiącach wspomnianą grę.



Na koniec warto przypomnieć, że zdaniem Toma Hendersona – znanego branżowego insidera i dziennikarza – na premierę Gwiezdnych wojen od Ubisoftu będzie trzeba poczekać co najmniej do 2025 roku. Warto również pamiętać, że studio Massive Entertainment rozwija obecnie także Avatar: Frontiers of Pandora, które – zgodnie z przekazanymi jakiś czas temu informacjami – ma zadebiutować w przyszłym roku fiskalnym.

Wczytywanie ramki mediów.