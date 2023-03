Znamy zwycięzców Game Developers Choice Awards 2023. Elden Ring znów króluje

God of War: Ragnarok po raz kolejny musiał uznać wyższość produkcji studia From Software.

Elden Ring już na początku stycznia mogło pochwalić się rekordową liczbą tytułów „Gry roku”. Okazuje się jednak, że to nie koniec, a produkcja From Software została doceniona po raz kolejny. Wczoraj przedstawiono bowiem pełną listę zwycięzców Game Developres Choice Awards i to właśnie najnowsze dzieło twórców serii Dark Souls zwyciężyło w najważniejszej kategorii.



Elden Ring zgarnęło łącznie trzy statuetki. Oprócz tytułu „Gry roku” produkcja studia From Software wygrała również w kategoriach „Najlepszy styl graficzny” oraz „Najlepszy projekt”. God of War: Ragnarok – główny konkurent najnowszego dzieła twórców serii Dark Souls – otrzymał natomiast „Nagrodę publiczności”, a także został doceniony za „Najlepsze udźwiękowienie” i „Najlepszą technologię”.

Game Developers Choice Awards 2023 – lista zwycięzców