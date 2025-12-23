The Super Mario Galaxy Movie ma zachwycić fanów uniwersum. Jack Black zapowiada liczne nawiązania

Po gigantycznym sukcesie pierwszej części przygód Mario oczekiwania wobec kontynuacji są ogromne. Nadchodzące widowisko, zatytułowane The Super Mario Galaxy Movie, ma szansę powtórzyć ten wyczyn, przenosząc akcję w odległe zakątki kosmosu. Jack Black, który ponownie użycza głosu głównemu antagoniście serii, w rozmowie z mediami wyraził przekonanie, że miłośnicy pierwowzoru z 2007 roku będą zachwyceni tym, co zobaczą na ekranach.

Jack Black o nowym filmie Mario. Fani Super Mario Galaxy mają być zachwyceni

Aktor, sam będący oddanym entuzjastą gier, podkreślił obecność licznych ukrytych nawiązań dla wiernych fanów uniwersum. Twierdzi on, że sposób przeniesienia tego świata do kina w pełni usatysfakcjonuje osoby znające tę markę od lat.