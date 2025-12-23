Zaloguj się lub Zarejestruj

The Super Mario Galaxy Movie ma zachwycić fanów uniwersum. Jack Black zapowiada liczne nawiązania

Patrycja Pietrowska
2025/12/23 18:00
Nowy film Mario pełen easter eggów.

Po gigantycznym sukcesie pierwszej części przygód Mario oczekiwania wobec kontynuacji są ogromne. Nadchodzące widowisko, zatytułowane The Super Mario Galaxy Movie, ma szansę powtórzyć ten wyczyn, przenosząc akcję w odległe zakątki kosmosu. Jack Black, który ponownie użycza głosu głównemu antagoniście serii, w rozmowie z mediami wyraził przekonanie, że miłośnicy pierwowzoru z 2007 roku będą zachwyceni tym, co zobaczą na ekranach.

Jack Black o nowym filmie Mario. Fani Super Mario Galaxy mają być zachwyceni

Aktor, sam będący oddanym entuzjastą gier, podkreślił obecność licznych ukrytych nawiązań dla wiernych fanów uniwersum. Twierdzi on, że sposób przeniesienia tego świata do kina w pełni usatysfakcjonuje osoby znające tę markę od lat.

Obowiązuje mnie tajemnica, ale w filmie znalazło się mnóstwo easter eggów i każdy, kto kocha to uniwersum, będzie bardzo zadowolony z tego, jak zostało ono przeniesione na duży ekran.

Choć fundamentem dla fabuły jest klasyk z konsoli Wii, twórcy zdecydowali się na czerpanie z szerokiego wachlarza gier Nintendo. W opublikowanych materiałach promocyjnych można dostrzec inspiracje nowszymi odsłonami, takimi jak Super Mario Odyssey czy Super Mario Wonder.

Do gwiazdorskiej obsady, w której Mario przemówi głosem Chrisa Pratta, dołączyły nowe, głośne nazwiska. Brie Larson wcieli się w postać księżniczki Rosaliny, pełniącej rolę opiekunki kosmosu, natomiast Benny Safdie użyczy głosu Bowserowi Juniorowi. W angielskiej wersji pojawi się też Anya Taylor-Joy w roli Księżniczki Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser oraz Keegan-Michael Key jako Toad.

Film The Super Mario Galaxy Movie pojawi się w kinach 3 kwietnia 2026 roku.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/animation-movies/the-super-mario-galaxy-movie-star-jack-black-says-fans-of-the-classic-wii-game-will-be-very-pleased-with-the-new-movie/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

