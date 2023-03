Disney nie chce serialu Indiana Jones

Serial Indiana Jones od samego początku budził tyle samo zainteresowania co niepewności. Teraz okazuje się, że najprawdopodobniej nie powstanie.

Jak podaje The Hot Mic, Disney poinformował Lucasfilm, że jest zainteresowany jedynie serialami związanymi ze światem Gwiezdnych Wojen i w tej chwili nie planują realizacji czegokolwiek osadzonego w uniwersum Indiany Jonesa .

Disney+ prawdopodobnie podjął decyzję o anulowaniu projektu prac nad serialem Indiana Jones . Miał on powstać przy okazji premiery na dużym ekranie filmu, w którym z rolą słynnego archeologa żegna się Harrison Ford. Wydawało się to ciekawym pomysłem, ale jak widać szefowie Disney + są innego zdania. Przy okazji warto przypomnieć, że Ford nie miał być w żaden sposób zaangażowany w serial.

Jest to dość zaskakująca informacja ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu Disney wraz z Lucasfilm twierdzili, że szukają odpowiednich scenarzystów, którzy zajmą się projektem i są zainteresowani rozwojem tego uniwersum poza dużymi produkcjami kinowymi. Dla fanów była to bardzo atrakcyjna informacja, ponieważ od 1992 roku nikt nawet nie wspominał o ewentualności powstania serialu. Wtedy to właśnie zadebiutowały składające się z trzech sezonów Kroniki młodego Indiany Jonesa, które przedstawiały młodzieńcze lata słynnego archeologa.