Gracze próbują ożywić Concord, ale wygląda na to, że Sony nie chce powrotu gry

Concord, strzelanka wieloosobowa, której żywot na rynku okazał się zaskakująco krótki, znana jest jako jedna z największych porażek wśród projektów Sony. Produkcja Firewalk Studios, wydana 23 sierpnia 2024 roku na PC i PS5, nie zyskała uznania. Ostatecznie Concord nie utrzymał się na rynku, a studio zostało zamknięte niedługo potem. Wyprodukowanie i wydanie gry miało rzekomo kosztować nawet 400 milionów dolarów. Okazuje się, że mimo wycofania projektu, Concord wciąż ma grupę oddanych fanów.

Concord nie powiedział ostatniego słowa. Oddani gracze próbują przywrócić anulowaną grę

Po upływie ponad roku, mała, lecz oddana grupa entuzjastów ogłosiła ambitne plany przywrócenia tego anulowanego tytułu do życia, tym razem nieoficjalnie na platformie PC. Zespół złożony z użytkowników znanych jako Red, Real i Gwog, podjął się wyzwania stworzenia wersji grywalnej.