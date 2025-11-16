Gracze próbują ożywić Concord, ale wygląda na to, że Sony nie chce powrotu gry

Concord nie powiedział ostatniego słowa. Oddani gracze próbują przywrócić anulowaną grę
Po upływie ponad roku, mała, lecz oddana grupa entuzjastów ogłosiła ambitne plany przywrócenia tego anulowanego tytułu do życia, tym razem nieoficjalnie na platformie PC. Zespół złożony z użytkowników znanych jako Red, Real i Gwog, podjął się wyzwania stworzenia wersji grywalnej.
Obecnie projekt jest na wczesnym etapie rozwoju. Chociaż materiały wideo prezentowały działającą rozgrywkę, widoczne były w niej jeszcze różne błędy. Niestety, nagrania pokazujące postępy prac zostały dotknięte przez żądania usunięcia treści na mocy prawa autorskiego. Za tymi działaniami stoi grupa MarkScan Enforcement, znana z reprezentowania dużych firm, takich jak Sony czy Microsoft, w sprawach usuwania treści związanych z modami, emulacją i podobnymi materiałami.
Choć nie jest jasne, jak potoczą się losy fanowskiego projektu, wydaje się, że Sony Interactive Entertainment zorientowało się w sytuacji i prawdopodobnie nie popiera tego typu inicjatywy. Na razie jednak, dla entuzjastów strzelanki, ten prawny spór działa jak odcięcie dostępu, pozostawiając przyszłość tego oddolnego projektu pod znakiem zapytania.