Gracze próbują ożywić Concord, ale wygląda na to, że Sony nie chce powrotu gry

Patrycja Pietrowska
2025/11/16 10:00
1
0

Klapa Sony wraca w ręce graczy.

Concord, strzelanka wieloosobowa, której żywot na rynku okazał się zaskakująco krótki, znana jest jako jedna z największych porażek wśród projektów Sony. Produkcja Firewalk Studios, wydana 23 sierpnia 2024 roku na PC i PS5, nie zyskała uznania. Ostatecznie Concord nie utrzymał się na rynku, a studio zostało zamknięte niedługo potem. Wyprodukowanie i wydanie gry miało rzekomo kosztować nawet 400 milionów dolarów. Okazuje się, że mimo wycofania projektu, Concord wciąż ma grupę oddanych fanów.

Concord
Concord

Concord nie powiedział ostatniego słowa. Oddani gracze próbują przywrócić anulowaną grę

Po upływie ponad roku, mała, lecz oddana grupa entuzjastów ogłosiła ambitne plany przywrócenia tego anulowanego tytułu do życia, tym razem nieoficjalnie na platformie PC. Zespół złożony z użytkowników znanych jako Red, Real i Gwog, podjął się wyzwania stworzenia wersji grywalnej.

Obecnie projekt jest na wczesnym etapie rozwoju. Chociaż materiały wideo prezentowały działającą rozgrywkę, widoczne były w niej jeszcze różne błędy. Niestety, nagrania pokazujące postępy prac zostały dotknięte przez żądania usunięcia treści na mocy prawa autorskiego. Za tymi działaniami stoi grupa MarkScan Enforcement, znana z reprezentowania dużych firm, takich jak Sony czy Microsoft, w sprawach usuwania treści związanych z modami, emulacją i podobnymi materiałami.

GramTV przedstawia:

Choć nie jest jasne, jak potoczą się losy fanowskiego projektu, wydaje się, że Sony Interactive Entertainment zorientowało się w sytuacji i prawdopodobnie nie popiera tego typu inicjatywy. Na razie jednak, dla entuzjastów strzelanki, ten prawny spór działa jak odcięcie dostępu, pozostawiając przyszłość tego oddolnego projektu pod znakiem zapytania.

Na koniec przypomnijmy, że Concord zadebiutował na rynku 23 sierpnia 2024 roku. Gra ukazała się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Produkcja pozostawała oficjalnie grywalna do 6 września 2024 roku.

Źródło:https://gamerant.com/concord-return-sony-legal-action/

Tagi:

News
Sony
Sony Interactive Entertainment
prawa
prawa autorskie
gracze
porażka
Concord
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:30

Byle tylko były kliki.

Paru osobom sie nudzi i wymyślili że są "fanami" tej gry mema a i tak pewnie nic z tego nie będzie. Ja myślę o kursie szydełkowania - o tym też będziecie pisać?




