Slipknot sprzedał udziały do swojego katalogu muzycznego. Zespół zarobił sporo pieniędzy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/19 16:30
Jak podaje The Hollywood Reporter, zespół Slipknot sfinalizował umowę dotyczącą sprzedaży części swojego katalogu muzycznego.

Transakcja, która wyceniana jest na około 120 milionów dolarów, została zawarta pomiędzy członkami zespołu, a firmą HarbourView Equity Partners. Obejmuje ona prawa do tantiem z tytułu publikacji oraz masterów nagrań. Umowa dotyczy wyłącznie dotychczasowego katalogu, więc nie obejmie przyszłych premier.

Slipknot
Slipknot

Slipknot sprzedał prawa do swojego katalogu muzycznego

W oświadczeniu perkusista i współzałożyciel grupy, M. Shawn Crahan (Clown), skomentował:

Po 25 latach mierzenia się z przemysłem muzycznym znaleźliśmy partnera, który chce kontynuować to, co Slipknot rozpoczął. I chce robić to na jeszcze większą skalę. Przygotujcie się. Hail The Knot.

Sherrese Clarke, założycielka i CEO HarbourView, dodała:

Muzyka Slipknot na nowo zdefiniowała heavy metal i stała się globalnym zjawiskiem kulturowym. Ich katalog to dowód ich wpływu, pasji i trwałej artystycznej siły. Analizując dane i zaangażowanie odbiorców, widzimy wyraźnie, jak ogromny ślad kulturowy Slipknot odcisnął od lat 90. do dziś. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc czuwać nad zachowaniem i wzmacnianiem ich dorobku na kolejne dekady.

Według szacunków Billboardu, muzyka zespołu generowała w ostatnich trzech latach 15,5 miliona dolarów rocznie ze streamingu oraz dodatkowe 5,2 milionów dolarów rocznie z praw wydawniczych. Nie wiadomo, czy wszyscy członkowie zespołu wzięli udział w transakcji. Slipknot zachowuje własność swojej części wydawniczej, natomiast master recording katalogu znajduje się pod kontrolą Warner Music Group, które przejęło macierzystą wytwórnię zespołu Roadrunner Records w 2007 roku.

Od wydania debiutanckiej płyty w 1999 roku, Slipknot zdobył nagrodę Grammy oraz 11 nominacji, pokrył liczne albumy złotem i platyną na całym świecie oraz odnotował miliardy odsłuchów i wyświetleń. Album “Iowa” z 2001 roku trafił na listę 100 Greatest Metal Albums of All Time magazynu Rolling Stone, a The Ringer określił grupę jako “najważniejszy heavymetalowy zespół swojej ery”. Ostatni album formacji, “The End, So Far”, dotarł na 1 miejsce listy Billboard Top Album Sales i 2 miejsce Billboard 200, stając się szóstym albumem grupy w Top 10. Krążek zadebiutował również na szczycie list w Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech, Szwajcarii i Meksyku, a także znalazł się w Top 3 w Kanadzie, Finlandii, Japonii, Nowej Zelandii, Szwecji i Belgii.

Źródło:https://blabbermouth.net/news/its-official-slipknot-sells-stake-in-catalog-to-harbourview

