Intergalactic ma przyćmić wszystkie gry Naughty Dog. Znamy nowe szczegóły projektu

Mikołaj Berlik
2025/11/25 14:15
Najnowsze doniesienia brzmią bardzo obiecująco.

Wokół Intergalactic: The Heretic Prophet wciąż panuje pełna tajemnica, ale kolejne przecieki zaczynają zarysowywać skalę przedsięwzięcia. Informacje, które trafiły do sieci za pośrednictwem znanego informatora Detective Seeda, wskazują, że Naughty Dog szykuje produkcję znacznie większą i bardziej złożoną od swoich dotychczasowych hitów.

Intergalactic: The Heretic Prophet

Intergalactic – największy projekt w historii studia

Według źródła Intergalactic ma być nawet dwukrotnie większe niż The Last of Us Part II, którego przejście zajmowało ok. 24 godzin. Rozmiar gry nie jest jedynym elementem, który ma wyróżniać projekt. Naughty Dog ma mocniej niż dotychczas postawić na elementy RPG – decyzje gracza mają wpływać na różne segmenty opowieści i budować większe poczucie immersji. Produkcja rozwijana jest w oparciu o nową filozofię narracyjną studia, a twórcy zapewniają, że to kierunek obrany świadomie po latach pracy nad bardziej liniowymi historiami.

Gra została zapowiedziana wyłącznie jednym zwiastunem, który według studia nie oddaje jeszcze finalnego charakteru projektu. Co więcej, Intergalactic nie pojawi się na tegorocznej gali The Game Awards, a premiera – jak twierdzi informator – planowana jest najwcześniej na 2027 rok. Data ma jednak pozostawać „elastycznym celem”, co może oznaczać dodatkowe opóźnienia. Prace nad lokalizacją już trwają i mają przebiegać w tempie podobnym do The Last of Us Part II, co tylko potwierdza zaawansowany etap produkcji.

Przypomnijmy, że w dniu premiery Intergalactic: The Heretic Prophet będzie dostępne wyłącznie dla posiadaczy PlayStation 5.

Tagi:

News
Sony Interactive Entertainment
Sony
Twitter
RPG
przeciek
Naughty Dog
PlayStation 5
Intergalactic: The Heretic Prophet
Mikołaj Berlik
Komentarze
GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 16:04
Nogradis napisał:

The Last of Us 2 jeszcze przed premierą wywoływało gorące dyskusje, które zresztą toczą się do dziś. Przez wielu ludzi (w tym mnie) jest to produkcja uznawana za jedną z najlepszych i najważniejszych w historii medium, prawdziwy szczyt tamtej generacji i punkt odniesienia dla wszystkiego, co pojawiło się później. Jako dzieło niezwykle odważne i idące pod prąd oczekiwań fanów swej poprzedniczki, The Last of Us 2 doczekało się również licznej i niezwykle zaangażowanej bazy hejterów wciąż wykorzystujących każdą możliwą okazję do pokazania, jak bardzo nienawidzą wszystkiego, co jest z tą grą związane. Ci sami ludzie zdążyli już zresztą przeprowadzić zorganizowaną akcję "minusowania" zwiastuna Intergalactic, co dodatkowo pokazuje, jak duży wpływ miało na nich ostatnie dzieło Naughty Dog i jak bardzo nie potrafią poradzić sobie z tamtymi emocjami pomimo upływu blisko 5 lat. Nie mam wątpliwości, że studio kolejny raz wstrząśnie zarówno nimi, jak i całą branżą. 

Weź może zmień dilera, chyba, że jesteś jakimś alter ego Neila Druckmana xD. Wrzucasz do jednego wora wszystkich, którym się TLoU2 nie podobało, niezależnie od przyczyny i jeszcze zwalasz na nich, że to oni minusowali zwiastun i to jeszcze w zorganizowany sposób? Idealne predyspozycje do zostania paskowym w propagandowej telewizji.

Ja to nie mam wątpliwości, że te studio najpierw wstrząsnie same sobą jak zostaną na tym kursie do tego stopnia, że się przewrócą. 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:01
Silverburg napisał:

Ja mam mocno neutralne podejście. Fajnie by było, jakby gra była dobra, ale cudów nie oczekuję.

dariuszp napisał:

Oj z tym się zgodzę. Tak samo bym się zgodził ze stwierdzeniem żę The Last of Us 2 wywołało więcej szumu niż ich inne gry. Tego typu stwierdzenia nie zawsze oznaczają że wynik będzie pozytywny. 

The Last of Us 2 generalnie jest moim powodem do obaw. 

Neil Druckmann i Bruce Straley byli duetem reżyser-szef produkcji przy pierwszym The Last of Us. Straley był tym, kto tonował pomysły Druckmanna, pilnował tempa, struktury, akcentów emocjonalnych i ogólnie trzymał projekt w ryzach. Wielu developerów z Naughty Dog wielokrotnie wspominało, że Straley był praktyczną przeciwwagą dla pomysłów Druckmanna.

Po TLOU i Uncharted 4 Straley odszedł z Naughty Dog. Przy TLOU2 nie było już tej samej przeciwwagi dla Druckmanna, który w zasadzie został spuszczony ze smyczy. I dostaliśmy wiele z tych jego pomysłów które pierwotnie zostały odrzucone jak np. motyw zemsty, dwóch protagonistów przez co jesteś zmuszony grać kimś kogo możesz nie lubić, świadome antagonizowanie graczy czy próby szokowania od pierwszych scen. Przynajmniej wg fragmentów wywiadów z deweloperami. Było dużo dyskusji na około premiery TLOU2. 

I tak Druckmann działał tak długo jak miał przeciwwagę. Tworzyli coś co się generalnie podobało. Sam z siebie po prostu wywrócił firmę do góry nogami. TLOU2 jeżeli chodzi o fanów dało ciała dzieląc ich. Serial jak widzisz też dał radę tylko z pierwszym sezonem a w wypadku drugiego polegli na całej linii. Dodatkowo jeżeli by robili kolejny sezon - ten skupiał by się na Abby. Więc narracja będzie znowu skopana bo przez sezon będzie dość jednostronna. 

Nie mówiąc o tym że pewnie mało kto będzie zadowolony z zakończenia gdzie Abby uchodzi wszystko na sucho.

Dodatkowo Druckmann jak spotkał się z krytyką - poszedł na wojenną ścieżkę z graczami więc jest szansa że będzie dążył do jeszcze bardziej ekstremalnych pomysłów by robić na przekór graczom. Czego efektem może być kaszanka zrobiona dla niego samego i nikogo innego. 

Zobaczymy. Ja generalnie zakładam że projekt skończy fatalnie i co najwyżej będę pozytywnie zaskoczony. Gdzie kiedyś spodziewałem się od studia dobrych gier i byłbym zaskoczony gdyby nie było dobre. 

To pokazuje że czasem odejście jednego człowieka może drastycznie zmienić odbiór całej firmy. 

Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 15:55
dariuszp napisał:

Oj z tym się zgodzę. Tak samo bym się zgodził ze stwierdzeniem żę The Last of Us 2 wywołało więcej szumu niż ich inne gry. Tego typu stwierdzenia nie zawsze oznaczają że wynik będzie pozytywny. 

The Last of Us 2 jeszcze przed premierą wywoływało gorące dyskusje, które zresztą toczą się do dziś. Przez wielu ludzi (w tym mnie) jest to produkcja uznawana za jedną z najlepszych i najważniejszych w historii medium, prawdziwy szczyt tamtej generacji i punkt odniesienia dla wszystkiego, co pojawiło się później. Jako dzieło niezwykle odważne i idące pod prąd oczekiwań fanów swej poprzedniczki, The Last of Us 2 doczekało się również licznej i niezwykle zaangażowanej bazy hejterów wciąż wykorzystujących każdą możliwą okazję do pokazania, jak bardzo nienawidzą wszystkiego, co jest z tą grą związane. Ci sami ludzie zdążyli już zresztą przeprowadzić zorganizowaną akcję "minusowania" zwiastuna Intergalactic, co dodatkowo pokazuje, jak duży wpływ miało na nich ostatnie dzieło Naughty Dog i jak bardzo nie potrafią poradzić sobie z tamtymi emocjami pomimo upływu blisko 5 lat. Nie mam wątpliwości, że studio kolejny raz wstrząśnie zarówno nimi, jak i całą branżą. 




