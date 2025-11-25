Intergalactic ma przyćmić wszystkie gry Naughty Dog. Znamy nowe szczegóły projektu

Wokół Intergalactic: The Heretic Prophet wciąż panuje pełna tajemnica, ale kolejne przecieki zaczynają zarysowywać skalę przedsięwzięcia. Informacje, które trafiły do sieci za pośrednictwem znanego informatora Detective Seeda, wskazują, że Naughty Dog szykuje produkcję znacznie większą i bardziej złożoną od swoich dotychczasowych hitów.

Intergalactic – najwi ększy projekt w historii studia

Według źródła Intergalactic ma być nawet dwukrotnie większe niż The Last of Us Part II, którego przejście zajmowało ok. 24 godzin. Rozmiar gry nie jest jedynym elementem, który ma wyróżniać projekt. Naughty Dog ma mocniej niż dotychczas postawić na elementy RPG – decyzje gracza mają wpływać na różne segmenty opowieści i budować większe poczucie immersji. Produkcja rozwijana jest w oparciu o nową filozofię narracyjną studia, a twórcy zapewniają, że to kierunek obrany świadomie po latach pracy nad bardziej liniowymi historiami.

