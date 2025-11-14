Rygorystyczne Nintendo znowu w akcji. Aktualizacja Switcha 2 blokuje działanie stacji dokujących od firm trzecich

Wygląda na to, że po najnowszej aktualizacji konsoli Switch 2, Nintendo zablokowało kompatybilność stacji dokujących firm trzecich. Aktualizacja 21.0.0, która ukazała się na początku tygodnia, wprowadziła między innymi długo wyczekiwane oznaczenia wskazujące, czy dany tytuł został zakupiony cyfrowo, czy jest wersją fizyczną, a także podwaliny pod nasz rodzimy język, choć na pełną polonizację przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Nintendo nie toleruje zamienników swoich produktów

Po pobraniu wspomnianej aktualizacji, niektórzy użytkownicy Switcha 2 zgłaszają, że po instalacji aktualizacji ich nieoficjalne stacje dokujące przestały działać. YouTuber Austin John Plays przetestował kilka zewnętrznych docków i potwierdził, że po aktualizacji urządzenia te przestały przekazywać sygnał wideo. Na Reddicie wielu graczy opisuje podobne przypadki. Jeden z użytkowników napisał: