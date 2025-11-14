Rygorystyczne Nintendo znowu w akcji. Aktualizacja Switcha 2 blokuje działanie stacji dokujących od firm trzecich

Nintendo dba o to, abyście korzystali wyłącznie z dedykowanych przez japońską markę produktów.
Wygląda na to, że po najnowszej aktualizacji konsoli Switch 2, Nintendo zablokowało kompatybilność stacji dokujących firm trzecich. Aktualizacja 21.0.0, która ukazała się na początku tygodnia, wprowadziła między innymi długo wyczekiwane oznaczenia wskazujące, czy dany tytuł został zakupiony cyfrowo, czy jest wersją fizyczną, a także podwaliny pod nasz rodzimy język, choć na pełną polonizację przyjdzie nam jeszcze poczekać.
Nintendo nie toleruje zamienników swoich produktów
Po pobraniu wspomnianej aktualizacji, niektórzy użytkownicy Switcha 2 zgłaszają, że po instalacji aktualizacji ich nieoficjalne stacje dokujące przestały działać. YouTuber Austin John Plays przetestował kilka zewnętrznych docków i potwierdził, że po aktualizacji urządzenia te przestały przekazywać sygnał wideo. Na Reddicie wielu graczy opisuje podobne przypadki. Jeden z użytkowników napisał:
Mogę potwierdzić, że moja druga stacja dokująca w salonie przestała działać zaraz po dzisiejszej aktualizacji. Pełny restart zasilania nic nie dał. Szkoda, bo działała bez problemów przez miesiące.
Kolejny z graczy przekazał:
W końcu zamówiłem kabel dokujący do podróży, dotarł dziś. Podłączyłem go, działał od razu po wyjęciu z pudełka. Uruchomiłem grę, pojawił się komunikat o aktualizacji, zaktualizowałem… i kabel przestał działać.
Choć konsola Nintendo Switch 2 jest sprzedawana z oficjalną stacją dokującą w zestawie, wielu użytkowników kupuje dodatkowe doki do innych pomieszczeń lub w celach podróżnych. Oficjalny dock Nintendo kosztuje około 92.99 funty, dlatego część graczy wybierała tańsze alternatywy firm trzecich. Zatem ostrzegamy, jeśli macie zamiar kupić taki dock, to lepiej zostawcie kasę w kieszeni.
Przy okazji przypominam, że w tym tygodniu Nintendo zorganizowało Nintendo Direct poświęcone nadchodzącemu filmowi The Super Mario Galaxy Movie, ujawniając pierwszy zwiastun. Jak się spodziewacie, skrywa on wiele ciekawych easter eggów.
