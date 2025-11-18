PS Plus Extra i Premium straci 9 gier w grudniu. Kilka głośnych tytułów na liście

Dzisiaj udostępniono ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na listopad . Niestety – jak się okazuje – klienci japońskiej firmy muszą przygotować się na przedświąteczne porządki. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które opuszczą usługę Sony w połowie grudnia 2025 roku.

Zgodnie z przekazanymi informacjami w przyszłym miesiącu z biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium zniknie aż 9 gier . Na liście produkcji zaplanowanych do usunięcia z usługi Sony znalazł się m.in. Battlefield 2042 . Nie jest to jednak jedyny głośny tytuł, do którego klienci japońskiej firmy stracą wkrótce dostęp.

W grudniu bibliotekę usługi Sony opuszczą bowiem również takie produkcje jak GTA III: Definitive Edition, Forspoken czy Sonic Frontiers. Ponadto klienci japońskiej firmy stracą także dostęp do dwóch gier na PlayStation VR2. Pełną listę gier zaplanownaych do usunięcia z PlayStation Plus Extra i Premium znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z PlayStation Plus Extra i Premium – grudzień 2025:

Battlefield 2042 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) GTA III: Definitive Edition (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Arcade Paradise VR (PS VR2)

(PS VR2) Sonic Frontiers (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Forspoken (PS5)

(PS5) Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition (PS VR2)

(PS VR2) Firefighting Simulator: The Squad (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Surviving Mars (PS4)

(PS4) Star Trek: Bridge Crew (PS4)

Na koniec warto dodać, że wymienione wyżej gry opuszczą bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium już 16 grudnia 2025 roku, a więc za niecały miesiąc. Jeśli przedstawiona lista się wydłuży, to możecie być pewni, że również Was o tym poinformujemy.