Zaloguj się lub Zarejestruj

PS Plus Extra i Premium straci 9 gier w grudniu. Kilka głośnych tytułów na liście

Mikołaj Ciesielski
2025/11/18 21:25
0
0

Sony przygotowuje swoich klientów na przedświąteczne porządki.

Dzisiaj udostępniono ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na listopad. Niestety – jak się okazuje – klienci japońskiej firmy muszą przygotować się na przedświąteczne porządki. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które opuszczą usługę Sony w połowie grudnia 2025 roku.

Battlefield 2042 opuszcza bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium
Battlefield 2042 opuszcza bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium

Zgodnie z przekazanymi informacjami w przyszłym miesiącu z biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium zniknie aż 9 gier. Na liście produkcji zaplanowanych do usunięcia z usługi Sony znalazł się m.in. Battlefield 2042. Nie jest to jednak jedyny głośny tytuł, do którego klienci japońskiej firmy stracą wkrótce dostęp.

GramTV przedstawia:

W grudniu bibliotekę usługi Sony opuszczą bowiem również takie produkcje jak GTA III: Definitive Edition, Forspoken czy Sonic Frontiers. Ponadto klienci japońskiej firmy stracą także dostęp do dwóch gier na PlayStation VR2. Pełną listę gier zaplanownaych do usunięcia z PlayStation Plus Extra i Premium znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z PlayStation Plus Extra i Premium – grudzień 2025:

  • Battlefield 2042 (PS4/PS5)
  • GTA III: Definitive Edition (PS4/PS5)
  • Arcade Paradise VR (PS VR2)
  • Sonic Frontiers (PS4/PS5)
  • Forspoken (PS5)
  • Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition (PS VR2)
  • Firefighting Simulator: The Squad (PS4/PS5)
  • Surviving Mars (PS4)
  • Star Trek: Bridge Crew (PS4)

Na koniec warto dodać, że wymienione wyżej gry opuszczą bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium już 16 grudnia 2025 roku, a więc za niecały miesiąc. Jeśli przedstawiona lista się wydłuży, to możecie być pewni, że również Was o tym poinformujemy.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2025/11/these-9-ps-plus-games-are-leaving-in-december-2025

Tagi:

News
Sonic Frontiers
Forspoken
Grand Theft Auto III
Battlefield 2042
Sony Interactive Entertainment
Sony
PlayStation VR 2
PlayStation 5
PlayStation 4
usługa
abonament
subskrypcja
usuwane
oferta
PlayStation Plus
PlayStation Plus Extra
PlayStation Plus Premium
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112