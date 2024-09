To koniec Concord. Sony wyłączy serwery po 2 tygodniach od premiery gry

Co z osobami, które kupiły grę na PlayStation 5 lub PC?

Concord od pierwszych zapowiedzi nie był gorącym tytułem, na który gracze czekaliby z wypiekami na twarzy. Nic więc dziwnego, że produkcja na premierę nie zainteresowała wielu graczy, a tych z każdym dniem ich jedynie ubywało. Według analityków gra, która powstawała przez osiem lat i przez ten czas pochłonęła ogromne pieniądze na produkcję, nie sprzedała się w zbyt dużej liczbie kopii na PlayStation 5 i komputerach osobistych. Poniekąd potwierdziło to Sony, które właśnie wydało komunikat, że Concord dokona swojego żywota już za kilka dni. Gracze mają więc niewiele czasu, aby kontynuować zabawę przy tym tytule, gdyż serwery lada chwila zostaną wyłączone.

Concord – Sony wyłącza serwery po 2 tygodniach od premiery

Firma przyznaje się do błędu i ogłosiła, że Concord będzie grywalny tylko do 6 września 2024 roku, czyli do najbliższego piątku. Po tym czasie serwery zostaną wyłączone, a każda osoba, która kupiła grę, będzie mogła liczyć na zwrot pieniędzy.