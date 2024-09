Concord kosztowało rzekomo fortunę. Gra miała być „przyszłością PlayStation”

Jak informuje Colin Moriarty, branżowy insider, podcaster i były dziennikarz IGN, Wyprodukowanie i wydanie Concord miało kosztować 400 milionów dolarów . Trzeba przyznać, że to dość zaskakująca liczba, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że budżet Marvel’s Spider-Man 2 wyniósł około 315 milionów dolarów. Moriarty miał jednak otrzymać wspomnianą informację od dewelopera, który pracował nad grą.

Nieco wcześniej, bo w kwietniu 2023 roku, Firewalk Studios zostało przejęte przez Sony. Japońskiej firmie najwyraźniej bardzo zależało na sukcesie Concord. Moriarty informuje bowiem, że producent PlayStation zdecydował się zainwestować we wspomnianą produkcję kolejne 200 milionów dolarów, by gra osiągnęła „akceptowalny poziom”.

Jeszcze zanim Concord weszło w fazę alfa, co miało miejsce na początku 2023 roku, na grę wydano już rzekomo około 200 milionów dolarów. Moriarty informuje, że mniej więcej w momencie zapowiedzi, która miała miejsce w maju 2023 roku, gra miała znajdować się w „śmiesznym stanie” . Główne elementy gry wciąż nie były dokończone, dlatego część prac zlecono zewnętrznym studiom.

Informator dodaje, że jednym z problemów trapiących Concord było „toksyczne pozytywne nastawienie” wobec produkcji. Negatywne opinie na temat gry miały być ignorowane, a kierownictwo PlayStation – w szczególności Hermen Hulst – wierzyło, że wspomniany tytuł odniesie ogromny sukces, może nawet na miarę Gwiezdnych wojen. Wewnętrznie strzelanka Firewalk Studios miała być nawet określana „przyszłością PlayStation”.

Przedstawiciele Sony Interactive Entertainment nieco się jednak przeliczyli. Według analityków sprzedaż Concord miała wynieść zaledwie 25 tysięcy egzemplarzy. Obecnie przyszłość wspomnianej produkcji, a także samego Firewalk Studios, jest nieznana.

Na koniec warto przypomnieć, że Concord zadebiutowało 23 sierpnia 2024 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Firewalk Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Concord, czyli nie zawsze odpowiednie zaplecze daje dobrą grę.