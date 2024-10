Concord nie wróci. Sony zamyka studio odpowiedzialne za nieudany projekt

Firewalk Studios przechodzi do przeszłości.

Firewalk Studios zamknięte. Twórcy Concord kończą działalność

Na oficjalnej stronie Sony Interactive Entertainment ukazała się wewnętrzna wiadomość rozesłana do pracowników SIE. Jak poinformowano, zakończono działalność dwóch zespołów należących do Sony. Mowa o Neon Koi, pracującym nad grą mobilną oraz Firewalk Studios odpowiedzialnym za Concord.

W treści maila czytamy, że choć urządzenia mobilne są „priorytetowym obszarem wzrostu” dla firmy, to „aby osiągnąć sukces w tym obszarze, musimy skoncentrować się na tytułach, które są zgodne z rodowodem PlayStation Studios i mają potencjał dotarcia do większej liczby graczy na całym świecie”. Z tego właśnie powodu mobilna gra akcji od Neon Koi nie będzie dalej rozwijana, a Sony podziękowało za ciężką pracę zespołu. Jeśli zaś mowa o Firewalk Studios, według Sony „pewne aspekty Concord były wyjątkowe, ale inne nie trafiły do ​​wystarczającej liczby graczy”.