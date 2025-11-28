Gracze zostali oszukani i odwracają się od Last Epoch. Powodem jest zapowiedź płatnej klasy w DLC

Oceny na Steam słabną, a gracze piszą wprost, żeby iść pograć w Path of Exile, zamiast zostać przy Last Epoch.
Od czasu przejęcia przez Krafton, w lipcu społeczność Last Epoch patrzyła na studio Eleventh Hour Games z rosnącym niepokojem. Gracze obawiają się, że niezależny deweloper skręci w stronę AI, lub podzieli los Unknown Worlds, twórców Subnautica, których zespół został znacząco okrojony. Najwięcej jednak negatywnych emocji wywołał fakt, że twórcy Last Epoch zwyczajnie oszukali graczy, łamiąc obietnicę daną jeszcze na Kickstarterze.
Gracze odsuwają się od Last Epoch
Założyciel studia, Judd Cobler, uspokajał, że nic takiego się nie wydarzy, a nadchodzący dodatek Orobyss również nie będzie płatny. Jednakże wraz z ekspansją pojawi się coś, co wywołało burzę, a mianowicie pierwsza z kilku nowych “Paradox Classes”, które będą dostępne za dodatkową opłatą. Problem w tym, że podczas kampanii na Kickstarterze twórcy Last Epoch obiecywali:
Jedyną formą mikropłatności w Last Epoch będą elementy kosmetyczne, a jednorazowa płatność zapewni pełne doświadczenie gry na równych zasadach z innymi graczami.
Mimo że ogólna ocena Last Epoch na Steam nadal widnieje jako „Bardzo pozytywna”, to ostatnie recenzje są już tylko „Mieszane”, a pozytywne stanowią zaledwie 42 procent z nich. Gracze są oburzeni złamaniem obietnic ze zbiórki, a także obawami, że płatna klasa będzie celowo przegięta, aby zachęcić do zakupu. Jednocześnie wyciągają na wierzch problemy, które od dawna nie doczekały się naprawy. Jeden z użytkowników napisał:
Umiejętności i przedmioty dla istniejących klas są w połowie niedokończone, a opisy w niektórych przypadkach DOSŁOWNIE KŁAMIĄ. Kampania nadal jest w połowie nieskończona i zostawia okropny niesmak tam, gdzie się urywa.
Inny użytkownik dodał:
Wiele czarów i punktów pasywnych w obecnych klasach jest zbugowanych i nie działa poprawnie, albo wcale. Unikaj tej gry i idź grać w Path of Exile zamiast w to.
W świetle narastającego niezadowolenia Eleventh Hour Games będzie musiało szybko udowodnić, że dodanie płatnych klas nie oznacza porzucenia wcześniejszych obietnic ani dotychczasowych problemów Last Epoch. Pytanie tylko jak zachowają się twórcy i czy to wystarczy, aby odbudować zaufanie graczy.