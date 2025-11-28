Gracze zostali oszukani i odwracają się od Last Epoch. Powodem jest zapowiedź płatnej klasy w DLC

Od czasu przejęcia przez Krafton, w lipcu społeczność Last Epoch patrzyła na studio Eleventh Hour Games z rosnącym niepokojem. Gracze obawiają się, że niezależny deweloper skręci w stronę AI, lub podzieli los Unknown Worlds, twórców Subnautica, których zespół został znacząco okrojony. Najwięcej jednak negatywnych emocji wywołał fakt, że twórcy Last Epoch zwyczajnie oszukali graczy, łamiąc obietnicę daną jeszcze na Kickstarterze.

Gracze odsuwają się od Last Epoch

Założyciel studia, Judd Cobler, uspokajał, że nic takiego się nie wydarzy, a nadchodzący dodatek Orobyss również nie będzie płatny. Jednakże wraz z ekspansją pojawi się coś, co wywołało burzę, a mianowicie pierwsza z kilku nowych “Paradox Classes”, które będą dostępne za dodatkową opłatą. Problem w tym, że podczas kampanii na Kickstarterze twórcy Last Epoch obiecywali: