Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 z oficjalną oceną. Fani mogą szykować się na wielki powrót serii

Od pewnego czasu regularnie dostajemy wskazówki związane z Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Jedna z nich pojawiła się między innymi w Call of Duty: Black Ops 6. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że Tony Hawk's Pro Skater 3+4 jest w produkcji i może niebawem trafić na rynek.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 oceniony w Singapurze

Wygląda na to, że gracze mogą już szykować się na premierę Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Gra została oceniona w Singapurze, co sugeruje rychłą zapowiedź i debiut produkcji. Tytuł ma być dostępny na Nintendo Switch, PC, PS5, PS4, Xbox One i Xbox Series X/S.