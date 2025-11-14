The Office PL 5 – recenzja serialu. Czas wyboru

Twórcy polskiego The Office nie zawodzą i umilą nam długie jesienne wieczory nowymi perypetiami pracowników siedleckiej Kropliczanki.
Brudna polityka
Ciężko uwierzyć, że polski remake kultowego The Office jest już z nami od pięciu sezonów. Chociaż marka doczekała się lokalnych wersji w wielu krajach, to oprócz najbardziej znanej, czyli amerykańskiej, jedynie niemiecka utrzymała się dłużej i również dobiła do piątego sezonu. Jednak pod względem liczby odcinków to polska wersja wysuwa się na drugie miejsce i wiele wskazuje na to, że twórcy obecnie najlepszej polskiej serialowej komedii nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Najnowsze epizody dostarczają kolejnej fali śmiechu, żenady, wzruszenia i epickich momentów, które stały się już chlebem powszednim dla tej serii. The Office PL 5 to jeszcze więcej tego samego, za co fani pokochali ten serial w poprzednich latach. I chociaż trzeci sezon nadal jest niedościgniony, to najnowszy przebija serię sprzed roku.
Tym razem w Kropliczance nastał czas decyzji. Przez cały piąty sezon mamy zarysowane trzy główne wątki, a jeden z nich dotyczy zbliżających się wyborów do Rady Miasta. Swoją kandydaturę zgłasza Levan, który chce zmienić Siedlce na lepsze. Przeciwstawia się temu Darek Wasiak, który uważa, że obcokrajowiec nie powinien piastować tak ważnego urzędu i sam postanawia kandydować. Rozpoczyna się bitwa nie tylko o głosy pracowników firmy, ale również o przyszłość Siedlec. Darek obiecuje swoim wyborcom tylko jedno – żadnych zmian, kiedy to Levan zamierza zmienić miasto na lepsze, tworząc sobie trampolinę do większej politycznej kariery. Znając temperament Wasiaka, między kolegami z pracy dochodzi do wielu konfliktów, wzajemnych animozji, złośliwości i brudnej kampanii wyborczej, która doprowadza resztę pracowników do szału. Wątek sprawdza się jako luźna komedia oparta na walce dwóch zwaśnionych stron. Chociaż The Office PL słynnie z ostrych komentarzy, to tym razem twórcy paradoksalnie unikają jakichkolwiek politycznych aluzji, nie odnosząc się bezpośrednio do obecnej władzy, czy opozycji, najwyraźniej nie chcąc zrażać do produkcji żadnych widzów. Imponujące jest to, jak dobrze przy tym lawirują, aby pozostać w tej kwestii wręcz apolitycznymi.
Jak co sezon swój własny wątek otrzymuje Michał Holc, czyli najbardziej przypałowy prezes na wschodzie Polski. Po kolejnym miłosnym zawodzie Michał postanawia zrobić sobie przerwę od romansów, chociaż aktywnie angażuje się w swatanie Asi i Adama, którzy ukrywają przed wszystkimi, że są parą. Wszystko zmienia się wraz z pojawieniem atrakcyjnej Michaliny, granej przez Joannę Kulig, która pracuje dla dewelopera, chcącego kupić kilka budynków w Siedlcach, aby je wyburzyć i postawić nowe osiedle mieszkaniowe dla zamożnych klientów. Jak zwykle nic nieogarniający Holc, usilnie podrywa Michalinę, chociaż ta odporna jest na jego zaloty. Kobieta jednak wykorzystuje sytuację, aby zrealizować swoje cele, sprowadzając na Michała prawdziwe nieszczęście. Ciężko jednak prezesowi siedleckiej Kropliczanki współczuć, gdyż Holc jeszcze bardziej niż w poprzednich sezonach, jest niesamowicie żenujący. Jego dziecinna naiwność i brak jakiejkolwiek ogłady sprawiają, że w wielu scenach z jego udziałem przechodzą ciarki żenady. To wielki sukces twórców The Office PL, jak i wcielającego się w tę rolę Piotra Polaka, których celem było stworzenie dokładnie takiego bohatera.
Jak zwykle w biurze Kropliczanki nie mogło zabraknąć romansów, choć tym razem ten wątek jest nieco pikantniejszy. Poza Asią i Adamem, którzy usilnie ukrywają swój związek, chcąc najpierw porozmawiać z Pawłem, który ma wrócić z zagranicznej delegacji, w firmie dochodzi do miłosnego trójkąta między Reganem, Agnieszką i Patrycją. Tomek, który nie wie, jak wybrnąć z problematycznego związku z Agnieszką, zaczyna czuć coś więcej do Patrycji, z którą blisko współpracuje przy sprzedaży palet wody. Dziewczyna odwzajemnia jego uczucia, a przy niej Regan w końcu może być sobą, nawet jeżeli między nimi dochodzi do częstych kłótni. Już w poprzednich sezonach Regan dał się poznać jako jeden z najciekawszych i przy tym najnormalniejszych postaci, a Patrycja po swoim załamaniu i utracie niemal wszystkiego, odnalazła nową drogę, którą kontynuuje w piątym sezonie. Z prawdziwie irytującej bohaterki stała się jedną z najlepszych, która wielokrotnie jest głosem rozsądku dla reszty pracowników. Regan i Patrycja tworzą bardzo mocny duet, który z chęcią ogląda się na ekranie, a Mateuszem Królem i Vanessą Aleksander jest prawdziwa chemia, która działa na ekranie.
Być jak Michael Jordan
Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich sezonach, również w tym serial podejmuje się wielu ciekawych tematów społecznych, czy politycznych. Uzależnienie od telefonu, prowadzenie samochodu podczas przeglądania mediów społecznościowych, problemy z mieszkalnictwem, dostęp do broni, czy równość płci, to tylko kilka wątków, jakie funduje The Office PL 5 z rozbrajającą szczerością. Twórcy nadal korzystają z dobrodziejstwa amerykańskiego dziedzictwa i nie brakuje nawet odcinka z meczem koszykówki, gdzie Michał chce zaimponować swojemu nowemu obiektowi westchnień, upodabniając się do Michaela Jordana. Każdy epizod ma jednak w zanadrzu jakąś niespodziankę, która zadowoli fanów serialu, czy to związany z oryginalnym pomysłem, czy też zapożyczonym.
Sporą zmianą jest wprowadzenie lepszego balansu czasu ekranowego między postaciami. Chociaż Michał pozostaje głównym bohaterem, a Darek otrzymuje również dużo czasu, to żaden z pozostałych bohaterów z głównej obsady nie został potraktowany w charakterze tła. Nawet jeżeli w pierwszych odcinkach trochę mniej jest Sebastiana, Gosi, czy Bożenki, to twórcy nie zapominają o nich i dają im więcej czasu w końcowych epizodach. Oglądając cały sezon nie ma się wrażenia, że Levan, Łuki, Agnieszka, czy ktokolwiek inny jest poszkodowany i otrzymuje mniej ekranowej ekspozycji. Każdy z nich ma swój własny wątek, a niektóre są poprowadzone przez cały sezon. Spowodowało to, że tym razem mnie jest gościnnych występów i są one krótsze lub mniej znaczące dla fabuły. Wyróżnia się głównie Michalina, ale już nowy informatyk Matrix, grany przez Karola Dziubę, czy postać Pawła Deląga nie odgrywają aż tak dużej roli, a twórcy wykorzystują ich głównie komediowo. Pojawiają się również inne gwiazdy, w tym Piotr Zelt, czy znana z poprzedniego sezonu Sonia Bohosiewicz, ale ich role są wyłącznie gościnne.
Praktycznie co sezon mógłbym powtarzać o obsadzie to samo, ale co mogę na to poradzić, że wszyscy są fantastyczni. Chwaliłem już Piotra Polaka za kreację niesamowicie nieprzyzwoitego Michała, ale również pozostali aktorzy spisali się wyśmienicie. Vanessa Aleksander daje najlepszy popis swoich umiejętności w całym serialu, a Adam Woronowicz nie zawodzi w żadnej pojedynczej scenie. Mateusz Król, Marcin Pempuś, Monika Kulczyk, Milena Lisiecka i Monika Obara tworzą wyraziste postacie, które łatwo polubić, a Adam Bobik nadal kradnie show jako prawilny Łuki, chcący ułożyć sobie życie z dala od kryminału. W tym sezonie wielką gwiazdą jest Jan Sobolewski, którzy przechodzi samego siebie, czego najlepszym dowodem jest druga połowa sezonu. To, co ten aktor wyczynia w roli Sebastiana to czyste komediowe złoto, które wprowadza do serialu nieco elementu grozy i jeszcze większego szaleństwa. W całym tym chaosie nienormalności ostoją spokoju pozostają bohaterowie grani przez Kornelię Strzelecką oraz Rafała Kowalskiego, którzy tworzą uroczą parę na ekranie. Czas jednak, aby Asia i Adam rozwinęli skrzydła i dostali coś więcej i ich romans nie definiował całkowicie tych postaci.
The Office PL 5 to krok w dobrą stronę. Twórcy serialu wypracowali odpowiednią formułę już przy poprzednich sezonach, a teraz ją tylko usprawniają i to wystarczy, aby produkcja nadal była nośnikiem wysokiej jakości rozrywki. Nowe odcinki polskiego The Office to najlepsze, co mogło spotkać polskich widzów w te długie, jesienne wieczory. Chociaż to wyświechtany frazes, to doskonale pasuje do tego serialu, który jest niczym ciepły koc, który otula i daje poczucie bezpieczeństwa, a przy tym sporo śmiechu, radości i wielu innych emocji za sprawą wielkich i niespodziewanych momentów. Darek Wasiak i reszta ekipy już o to zadbali.
8,5
The Office PL powraca z kolejną porcją udanej komedii, idealną na jesienną aurę.
Plusy
Trzy udane główne wątki
Wciągające nowe biurowe romanse i tajemnice
Wiele zabawnych momentów
Wciąż podejmuje się ważnych tematów, przedstawiając je w zabawny sposób
Darek Wasiak wciąż najlepszy
Żadna z postaci nie jest pokrzywdzona przez zbyt mały czas ekranowy
Wspaniała obsada
Rewelacyjny duet Regana i Patrycji
Minusy
Trochę niewykorzystane występy gościnne
Czas najwyższy napisać Asi i Adamowi nowe wątki, wykraczające poza ich romans
