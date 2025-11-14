The Office PL 5 – recenzja serialu. Czas wyboru

Ciężko uwierzyć, że polski remake kultowego The Office jest już z nami od pięciu sezonów. Chociaż marka doczekała się lokalnych wersji w wielu krajach, to oprócz najbardziej znanej, czyli amerykańskiej, jedynie niemiecka utrzymała się dłużej i również dobiła do piątego sezonu. Jednak pod względem liczby odcinków to polska wersja wysuwa się na drugie miejsce i wiele wskazuje na to, że twórcy obecnie najlepszej polskiej serialowej komedii nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Najnowsze epizody dostarczają kolejnej fali śmiechu, żenady, wzruszenia i epickich momentów, które stały się już chlebem powszednim dla tej serii. The Office PL 5 to jeszcze więcej tego samego, za co fani pokochali ten serial w poprzednich latach. I chociaż trzeci sezon nadal jest niedościgniony, to najnowszy przebija serię sprzed roku.

Tym razem w Kropliczance nastał czas decyzji. Przez cały piąty sezon mamy zarysowane trzy główne wątki, a jeden z nich dotyczy zbliżających się wyborów do Rady Miasta. Swoją kandydaturę zgłasza Levan, który chce zmienić Siedlce na lepsze. Przeciwstawia się temu Darek Wasiak, który uważa, że obcokrajowiec nie powinien piastować tak ważnego urzędu i sam postanawia kandydować. Rozpoczyna się bitwa nie tylko o głosy pracowników firmy, ale również o przyszłość Siedlec. Darek obiecuje swoim wyborcom tylko jedno – żadnych zmian, kiedy to Levan zamierza zmienić miasto na lepsze, tworząc sobie trampolinę do większej politycznej kariery. Znając temperament Wasiaka, między kolegami z pracy dochodzi do wielu konfliktów, wzajemnych animozji, złośliwości i brudnej kampanii wyborczej, która doprowadza resztę pracowników do szału. Wątek sprawdza się jako luźna komedia oparta na walce dwóch zwaśnionych stron. Chociaż The Office PL słynnie z ostrych komentarzy, to tym razem twórcy paradoksalnie unikają jakichkolwiek politycznych aluzji, nie odnosząc się bezpośrednio do obecnej władzy, czy opozycji, najwyraźniej nie chcąc zrażać do produkcji żadnych widzów. Imponujące jest to, jak dobrze przy tym lawirują, aby pozostać w tej kwestii wręcz apolitycznymi.

Jak co sezon swój własny wątek otrzymuje Michał Holc, czyli najbardziej przypałowy prezes na wschodzie Polski. Po kolejnym miłosnym zawodzie Michał postanawia zrobić sobie przerwę od romansów, chociaż aktywnie angażuje się w swatanie Asi i Adama, którzy ukrywają przed wszystkimi, że są parą. Wszystko zmienia się wraz z pojawieniem atrakcyjnej Michaliny, granej przez Joannę Kulig, która pracuje dla dewelopera, chcącego kupić kilka budynków w Siedlcach, aby je wyburzyć i postawić nowe osiedle mieszkaniowe dla zamożnych klientów. Jak zwykle nic nieogarniający Holc, usilnie podrywa Michalinę, chociaż ta odporna jest na jego zaloty. Kobieta jednak wykorzystuje sytuację, aby zrealizować swoje cele, sprowadzając na Michała prawdziwe nieszczęście. Ciężko jednak prezesowi siedleckiej Kropliczanki współczuć, gdyż Holc jeszcze bardziej niż w poprzednich sezonach, jest niesamowicie żenujący. Jego dziecinna naiwność i brak jakiejkolwiek ogłady sprawiają, że w wielu scenach z jego udziałem przechodzą ciarki żenady. To wielki sukces twórców The Office PL, jak i wcielającego się w tę rolę Piotra Polaka, których celem było stworzenie dokładnie takiego bohatera.

Jak zwykle w biurze Kropliczanki nie mogło zabraknąć romansów, choć tym razem ten wątek jest nieco pikantniejszy. Poza Asią i Adamem, którzy usilnie ukrywają swój związek, chcąc najpierw porozmawiać z Pawłem, który ma wrócić z zagranicznej delegacji, w firmie dochodzi do miłosnego trójkąta między Reganem, Agnieszką i Patrycją. Tomek, który nie wie, jak wybrnąć z problematycznego związku z Agnieszką, zaczyna czuć coś więcej do Patrycji, z którą blisko współpracuje przy sprzedaży palet wody. Dziewczyna odwzajemnia jego uczucia, a przy niej Regan w końcu może być sobą, nawet jeżeli między nimi dochodzi do częstych kłótni. Już w poprzednich sezonach Regan dał się poznać jako jeden z najciekawszych i przy tym najnormalniejszych postaci, a Patrycja po swoim załamaniu i utracie niemal wszystkiego, odnalazła nową drogę, którą kontynuuje w piątym sezonie. Z prawdziwie irytującej bohaterki stała się jedną z najlepszych, która wielokrotnie jest głosem rozsądku dla reszty pracowników. Regan i Patrycja tworzą bardzo mocny duet, który z chęcią ogląda się na ekranie, a Mateuszem Królem i Vanessą Aleksander jest prawdziwa chemia, która działa na ekranie.

Być jak Michael Jordan

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich sezonach, również w tym serial podejmuje się wielu ciekawych tematów społecznych, czy politycznych. Uzależnienie od telefonu, prowadzenie samochodu podczas przeglądania mediów społecznościowych, problemy z mieszkalnictwem, dostęp do broni, czy równość płci, to tylko kilka wątków, jakie funduje The Office PL 5 z rozbrajającą szczerością. Twórcy nadal korzystają z dobrodziejstwa amerykańskiego dziedzictwa i nie brakuje nawet odcinka z meczem koszykówki, gdzie Michał chce zaimponować swojemu nowemu obiektowi westchnień, upodabniając się do Michaela Jordana. Każdy epizod ma jednak w zanadrzu jakąś niespodziankę, która zadowoli fanów serialu, czy to związany z oryginalnym pomysłem, czy też zapożyczonym.