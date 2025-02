Naciąga nowy remaster Tony Hawk’s Pro Skater. Profesjonalny skater Tyshawn Jones potwierdza swój udział

Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści w kwestii remastera. Na koniec warto dodać, że Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 zadebiutowało we wrześniu 2020 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – recenzja – Skate or Die!