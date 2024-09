Tony Hawk wspomina premierę oryginalnego Tony Hawk’s Pro Skater. „Będzie przyszłość” dla serii

Tony udostępnił na Instagramie nagranie przestawiające sesję motion capture do pierwszej odsłony serii. Skater podziękował również Activision, Neversoft i wszystkim graczom. Co jednak najciekawsze, choć Hawk zaznaczył, że nie może zdradzić nic więcej na temat przyszłości serii, coś może się szykować.

W mediach społecznościowych Tony’ego Hawka pojawił się nowy wpis związany z 25-leciem gry Tony Hawk’s Pro Skater. Jak przekazał sportowiec, nie miał on pojęcia, że produkcja „wykroczy poza niszę rynkową, aby stać się ogromnym sukcesem” i „zmienić bieg popularności skateboardingu”. Hawk przyznaje, że premiera gry odmieniła jego życie i jest „głównym powodem, dla którego może jeździć na deskorolce do dziś”.

Przypomnijmy raz jeszcze, że seria obchodzi właśnie 25. urodziny. W ramach świętowania twórcy podzielili się ciekawostkami, przekazując między innymi, że Tony Hawk w 1999 roku po raz pierwszy wykonał udane 900, co stało się jego specjalnym trickiem w Tony Hawk’s Pro Skater. Dodatkowo poinformowano, że piosenka „Superman” od Goldfinger została odsłuchana już ponad 145 milionów razy na Spotify, a w grach pojawiły się 55 Pro Skaterów.

Na koniec warto dodać, że Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 zadebiutowało we wrześniu 2020 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – recenzja – Skate or Die!