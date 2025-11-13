Ubisoft może odetchnąć – najnowsza premiera zaliczyła świetny start i zdobyła wysokie oceny w pierwszych recenzjach.

Ubisoft ma powody do zadowolenia – Anno 117: Pax Romana zadebiutowało i zebrało bardzo pozytywne recenzje. Najnowsza odsłona kultowej serii strategii ekonomicznych otrzymała na OpenCritic średnią ocen 8,4/10, a niektóre redakcje, jak Digitec Magazine czy Gameliner, przyznały jej maksymalną notę 10/10.
Anno 117 – udany debiut i wysokie oceny
Według danych z platformy Steam, w dniu premiery w grze bawiło się ponad 14 tysięcy graczy jednocześnie, a weekend może przynieść jeszcze wyższe wyniki. Produkcja już teraz znalazła się na podium listy bestsellerów Steam pod względem przychodów – wyprzedzają ją jedynie Counter-Strike 2 i ARC Raiders.
Ubisoft stawia w Anno 117 na klasyczną dla serii mieszankę rozbudowy miast, zarządzania zasobami i ekonomii, osadzoną tym razem w realiach Imperium Rzymskiego. To pierwsza odsłona cyklu, która przenosi graczy w tak odległą przeszłość, pozwalając budować rzymskie metropolie i zarządzać koloniami w czasach Pax Romana.
Jako gubernator, sposób, w jaki budujesz i rządzisz, będzie miał wpływ na twoją historię, losy twoich obywateli i przyszłość twoich prowincji. Czy będziesz współpracować z innymi gubernatorami, czy też udowodnisz swoją potęgę militarną, rzucając wyzwanie rywalom? To ty decydujesz, jaki będzie koszt pokoju.
Buduj swoje prowincje z niezrównaną szczegółowością, elastycznością i skalą. Obserwuj dzieci goniące psy po ulicach lub tysiące ludzi wiwatujących na arenie. Buduj na ziemiach, które widzisz, od pięknego serca Lacjum po tajemnicze celtyckie mokradła Albionu... gdzie żaden cywilizowany Rzymianin nie chce się znaleźć.
Przypomnijmy, że Anno 117 zostało udostępnione na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
