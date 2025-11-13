Ubisoft może odetchnąć – najnowsza premiera zaliczyła świetny start i zdobyła wysokie oceny w pierwszych recenzjach.

Ubisoft ma powody do zadowolenia – Anno 117: Pax Romana zadebiutowało i zebrało bardzo pozytywne recenzje. Najnowsza odsłona kultowej serii strategii ekonomicznych otrzymała na OpenCritic średnią ocen 8,4/10, a niektóre redakcje, jak Digitec Magazine czy Gameliner, przyznały jej maksymalną notę 10/10.

Anno 117 – udany debiut i wysokie oceny

Według danych z platformy Steam, w dniu premiery w grze bawiło się ponad 14 tysięcy graczy jednocześnie, a weekend może przynieść jeszcze wyższe wyniki. Produkcja już teraz znalazła się na podium listy bestsellerów Steam pod względem przychodów – wyprzedzają ją jedynie Counter-Strike 2 i ARC Raiders.