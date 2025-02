Kolejna wskazówka o remasterze Tony Hawk’s Pro Skater. Tym razem w Call of Duty: Black Ops 6

W mapie Grind w Call of Duty: Black Ops 6, zauważono obszar skateparku z logiem przypominającym to z Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Dodatkowo, na tablicy umieszczono datę 4 marca 2025 (według formatu zapisu daty miesiąc-dzień-rok), co może sugerować nadchodzącą zapowiedź kolejnej zremasterowanej wersji klasycznej serii.

Jak wspomnieliśmy powyżej, niedawno Tyshawn Jones wspomniał o udziale właśnie w remasterze Tony Hawk’s Pro Skater. Jak powiedział profesjonalny skater: „Występuję w nowym Tony Hawk, więc to fajne. Robią remaster nowej części, która wkrótce się ukaże. Byłem też w poprzedniej”. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na dobre wieści ze strony twórców.

Przypomnijmy jeszcze, że Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 trafiło na rynek we wrześniu 2020 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – recenzja – Skate or Die!