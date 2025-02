Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 wkrótce z zapowiedzią? Na stronie ruszyło odliczanie

Nie mamy oficjalnych informacji na temat tego, co wydarzy się 4 marca 2025 roku. Wygląda jednak na to, że to właśnie tego dnia możemy doczekać się zapowiedzi Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Fanom serii nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że na premierę wspomnianej produkcji również nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Na koniec warto przypomnieć, że we wrześniu 2020 roku na rynku zadebiutowało Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Wspomniany tytuł dostępny jest obecnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji pierwszych dwóch odsłon serii Tony Hawk’s Pro Skater, to zapraszamy Was do lektury: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – recenzja – Skate or Die!