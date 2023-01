The Last of Us z kolejnym easter eggiem. Tym razem serial nawiązał do Uncharted

HBO może świętować ogromny sukces serialu The Last of Us. Drugi odcinek zanotował jeszcze większą oglądalność od premierowego, zaliczając najwyższy wzrost widowni w historii sieci. Nic więc dziwnego, że fani innych growych serii z zazdrością patrzą na ekranizację gry stworzoną przez Naughty Dog. Rozczarowani są przede wszystkim fani Uncharted, którzy nie mogą pogodzić się z tym, co zrobiono z ich ulubioną marką. Twórcy serialu jednak o nich nie zapomnieli i przyszykowali genialne nawiązanie do przygód Nathana Drake’a.

UWAGA! Poniżej znajdują się drobne spoilery z drugiego odcinka The Last of Us

Już pierwszy epizod obfitował w wiele poukrywanych smaczków dla fanów The Last of Us, w tym pewne wzruszające nawiązanie do Joela z The Last of Us: Part II. W drugim odcinku z kolei otrzymujemy bezpośrednie odniesienie do Uncharted 4: Kres Złodzieja. Mowa o zapalniczce, którą Tess wykorzystuje do zapalenia benzyny w budynku muzeum pod koniec epizodu. Na chwilę kamera skupia się na zdobionej zapalniczce, na której widnieje duża gwiazda i dwie mniejsze po bokach liczby 76.