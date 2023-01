Reżyser The Last of Us narzeka na pominięcie go w napisach końcowych serialu

The Last of Us błyskawicznie stało się jednym z najpopularniejszych seriali HBO, notując rewelacyjne wyniki, których poza Rodem smoka, nie widziano od ponad dekady. Jednak nie wszyscy mogą cieszyć się z premiery serialu w równym stopniu. Jedną z takich osób jest Bruce Straley, współreżyser gry z 2013 roku, który opuścił szeregi Naughty Dog w 2017 roku.

Bruce Straley jest zawiedziony, że nie uznano jego wkładu w The Last of Us

Z wielu wywiadów Straleya i Neila Druckmanna wynika, że pierwszy z reżyserów miał duży wkład w brutalny i poważny ton The Last of Us, który został zainspirowany jego wycieczką do kina na film „To nie jest kraj dla starych ludzi” z 2007 roku. Stworzył również niektóre postacie, w tym Billa.