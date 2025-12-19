Sony i Tencent kończą spór o „klona” Horizon. Gra zniknęła ze Steam i Epic Games

Sony oraz chiński gigant Tencent wypracowały porozumienie w sprawie, która od długiego czasu budziła ogromne emocje. Przedmiotem sporu była produkcja zatytułowana Light of Motiram, którą Sony uznało za pozbawionego oryginalności „klona” cyklu Horizon. Pozew złożony w lipcu przed sądem federalnym w Kalifornii zarzucał twórcom naruszenie praw autorskich oraz bezprawne użycie znaków towarowych.

Horizon vs Light of Motiram. Sprawa prawna zakończona, gra znika ze sklepów

Początkowa reakcja strony chińskiej była defensywna. Przedstawiciele firmy Tencent określili roszczenia za zadziwiające i zarzucili konkurencji próby zmonopolizowania trendów w kulturze masowej. Mimo tak stanowczego stanowiska, zdecydowano się na przerwanie publicznych testów gry na początku miesiąca.