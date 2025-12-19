Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony i Tencent kończą spór o „klona” Horizon. Gra zniknęła ze Steam i Epic Games

Patrycja Pietrowska
2025/12/19 11:00
Sony triumfuje w sporze z Tencent.

Sony oraz chiński gigant Tencent wypracowały porozumienie w sprawie, która od długiego czasu budziła ogromne emocje. Przedmiotem sporu była produkcja zatytułowana Light of Motiram, którą Sony uznało za pozbawionego oryginalności „klona” cyklu Horizon. Pozew złożony w lipcu przed sądem federalnym w Kalifornii zarzucał twórcom naruszenie praw autorskich oraz bezprawne użycie znaków towarowych.

Horizon vs Light of Motiram. Sprawa prawna zakończona, gra znika ze sklepów

Początkowa reakcja strony chińskiej była defensywna. Przedstawiciele firmy Tencent określili roszczenia za zadziwiające i zarzucili konkurencji próby zmonopolizowania trendów w kulturze masowej. Mimo tak stanowczego stanowiska, zdecydowano się na przerwanie publicznych testów gry na początku miesiąca.

Ostatecznie obie strony złożyły wspólny wniosek o zakończenie postępowania, co potwierdzają akta sądowe. Wypracowana ugoda ma charakter poufny, a sprawę zamknięto bez możliwości jej wznowienia w przyszłości. Każdy z uczestników sporu, w tym firmy Tencent America i Proxima Beta, musi pokryć własne koszty prawne.

Zgodnie z Federalnymi Zasadami Postępowania Cywilnego oraz poufnym porozumieniem wszystkich stron, Powód Sony Interactive Entertainment LLC oraz Pozwani Tencent America LLC, Proxima Beta U.S. LLC, Tencent Holdings Ltd., Proxima Beta PTE Ltd. oraz Tencent Technology (Shanghai) Company Ltd., za pośrednictwem swoich niżej podpisanych pełnomocników, niniejszym postanawiają, co następuje:

Wszystkie oczekujące wnioski zostają wycofane, a niniejsze postępowanie zostaje zakończone z wyłączeniem możliwości wznowienia. Każda ze stron pokrywa własne koszty i honoraria.

Równocześnie z ugodą gra Light of Motiram została usunięta z ofert sklepów Steam oraz Epic Games Store. Ten ruch ze strony producenta może zwiastować konieczność wprowadzenia zmian w projekcie, aby odciąć się od zarzutów o kopiowanie wizji studia Guerrilla Games.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/tencent-horizon-clone-pulled-from-stores-as-sony-settles-lawsuit/

Tagi:

News
Sony
Horizon: Zero Dawn
Tencent
pozew
ugoda
Light of Motiram
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

