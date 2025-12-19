Sony i Tencent kończą spór o „klona” Horizon. Gra zniknęła ze Steam i Epic Games

Horizon vs Light of Motiram. Sprawa prawna zakończona, gra znika ze sklepów
Początkowa reakcja strony chińskiej była defensywna. Przedstawiciele firmy Tencent określili roszczenia za zadziwiające i zarzucili konkurencji próby zmonopolizowania trendów w kulturze masowej. Mimo tak stanowczego stanowiska, zdecydowano się na przerwanie publicznych testów gry na początku miesiąca.
Ostatecznie obie strony złożyły wspólny wniosek o zakończenie postępowania, co potwierdzają akta sądowe. Wypracowana ugoda ma charakter poufny, a sprawę zamknięto bez możliwości jej wznowienia w przyszłości. Każdy z uczestników sporu, w tym firmy Tencent America i Proxima Beta, musi pokryć własne koszty prawne.
Zgodnie z Federalnymi Zasadami Postępowania Cywilnego oraz poufnym porozumieniem wszystkich stron, Powód Sony Interactive Entertainment LLC oraz Pozwani Tencent America LLC, Proxima Beta U.S. LLC, Tencent Holdings Ltd., Proxima Beta PTE Ltd. oraz Tencent Technology (Shanghai) Company Ltd., za pośrednictwem swoich niżej podpisanych pełnomocników, niniejszym postanawiają, co następuje:
Wszystkie oczekujące wnioski zostają wycofane, a niniejsze postępowanie zostaje zakończone z wyłączeniem możliwości wznowienia. Każda ze stron pokrywa własne koszty i honoraria.
Równocześnie z ugodą gra Light of Motiram została usunięta z ofert sklepów Steam oraz Epic Games Store. Ten ruch ze strony producenta może zwiastować konieczność wprowadzenia zmian w projekcie, aby odciąć się od zarzutów o kopiowanie wizji studia Guerrilla Games.
