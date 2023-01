Aktorka do roli Abby w The Last of Us 2 już wybrana? To gwiazda serialu Amazona

The Last of Us zadebiutował dzisiaj z drugim odcinkiem, który powinien zaliczyć jeszcze lepszą oglądalność od pierwszego. Jeszcze przed weekendem HBO podało oficjalne wyniki oglądalności premierowego epizodu z pierwszych dwóch dni, które nie pozostawiają złudzeń, że to obecnie najpopularniejsza serialowa produkcja. Pomimo tego, że do zakończenia pierwszego sezonu pozostało jeszcze siedem tygodni, fani już szukają poszlak, które mają naprowadzić ich do wytypowania aktorki, która wcieli się w Abby w drugim sezonie serialu. Życzeniem graczy jest Florence Pugh, ale nie wydaje się, aby gwiazda Marvela miała pojawić się w The Last of Us. Teraz w orbicie zainteresowań fanów pojawiła się nowa aktorka, którą niektórzy widzowie mogą kojarzyć z serialu Amazona.

Shannon Berry jako Abby w serialu The Last of Us?

Fani The Last of Us odkryli, że duże szanse na obsadzenie w roli Abby ma Shannon Berry. Aktorka najbardziej znana jest z serialu Dzicz od Amazona, który zadebiutował na platformie w 2020 roku. W ubiegłym roku produkcja powróciła z drugim sezonem, po czym została skasowana przez Prime Video.