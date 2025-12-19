Finał tej produkcji HBO Max przyciąga tłumy i bije rekordy. Tylko dwa seriale były częściej oglądane

To kolejny dowód na to, że ten rok, był rokiem horrorów.

Serial „To: Witajcie w Derry” właśnie zakończył swój pierwszy sezon, a wyniki oglądalności mówią same za siebie. Ostatni odcinek w ciągu pierwszych trzech dni emisji przyciągnął w USA aż 6,5 miliona widzów. Ten wynik jest więcej niż imponujący. To: Witajcie w Derry z imponującym wynikiem oglądalności Według danych Warner Bros. Discovery, średnia widownia pojedynczego odcinka na całym świecie wyniosła niemal 20 milionów, z czego ponad połowa – 11,5 mln – pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. To stawia produkcję w czołówce globalnych hitów platformy HBO Max. Ostatni odcinek był jednocześnie najlepiej oglądanym odcinkiem całego sezonu.

Co jeszcze ciekawesze, Warner Bros. ujawniło również, że To: Witajcie w Derry zajmuje trzecie miejsce w rankingu najpopularniejszych seriali oryginalnych HBO Max od momentu debiutu platformy. Wyprzedziły go jedynie The Last of Us oraz Ród smoka.

Przypomnijmy, że akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami znanymi z filmów To i To: Rozdział 2. Pierwszy odcinek przedstawia czwórkę dzieci próbującą odnaleźć zaginionego kolegę z klasy, wplątując się w serię niepokojących zdarzeń. Wątek dorosłych obejmuje m.in. majora Hanlona trafiającego do bazy wojskowej w Derry, którego obecność wcale nie zostaje przyjęta z entuzjazmem. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie, kontynuacja serialu wydaje się pewna. Twórca produkcji, Andy Muschietti, wielokrotnie podkreślał, że planuje trzy sezony. W drugim sezonie fabuła ma się cofnąć w czasie aż do roku 1935, zapowiadając jeszcze głębsze zanurzenie w tajemnicach miasta Derry. Przeczytaj recenzję serialu To: Witajcie w Derry

