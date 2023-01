The Last of Us zanotował największy wzrost widzów w historii HBO. Drugi odcinek radzi sobie jeszcze lepiej

Dodatkowo HBO podało, że pierwszy odcinek od czasu premiery obejrzało już 18 milionów amerykańskich widzów. To prawie czterokrotnie więcej niż widownia podczas premierowej nocy. Dla porównania w analogicznym okresie premierowy epizod Rodu smoka mógł pochwalić się 25 mln widzów.

Za sukcesem The Last of Us stoi nie tylko wysoka jakość, ale przede wszystkim spójność z oryginałem, w którego twórcy nie zamierzali ingerować, wymyślając świat na nowo. Wszelkie nowe elementy pasują do tego świata i rozszerzają go w logiczny sposób, bez potrzeby naruszania jego zasad. To przełożyło się na bardzo wysokie oceny widzów, co z kolei wpłynęło na rozgłos serialu. Wysoka widownia The Last of Us więc nie dziwi, tym bardziej że HBO wraz z Sony aktywnie promują swoją produkcję.