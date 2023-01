Fani Uncharted z zazdrością patrzą na sukces serialu The Last of Us

Serialu The Last of Us mogą pozazdrościć fani innych growych marek. Już w przedpremierowych recenzjach nie brakowało stwierdzeń, że to najlepsza ekranizacja gier w historii. Widzowie najnowszej produkcji HBO zachwyceni są jakością serialu, wystawiając The Last of Us najwyższe możliwe oceny. Obecnie na IMDb produkcja może pochwalić się oceną 9,4/10, czyniąc z ekranizacji gry Naughty Dog drugi najwyżej oceniany serial. Również rekordowa oglądalność potwierdza, że tym razem gracze nie mają czego się wstydzić i otrzymali produkcję, która spełniła oczekiwania. Niestety fani wielu innych słynnych growych marek mogą tylko pomarzyć o tak udanej adaptacji.

Od momentu premiery pierwszego odcinka The Last of Us szczególnie uaktywnili się fani Uncharted, czyli drugiej popularnej franczyzy Naughty Dog. Gracze z zazdrością patrzą na jakość serialu od HBO, przypominając, jak nieudaną ekranizacją okazał się film Uncharted z ubiegłego roku. Najwięcej słów krytyki padło w kierunku Marka Wahlberga, który wcielił się w Sully’ego, ale oberwało się także Tomowi Hollandowi, który zagrał Nathana Drake’a, jako najgorszemu castingowi w historii. Wybrane komentarze fanów Uncharted znajdziecie poniżej.

Uncharted – fani serii zazdroszczą graczom The Last of Us

Jeden z najgorszych castingów w historii

Fani Uncharted oglądający The Last of Us od HBO, które jest adaptacją 1:1, gdy oni otrzymali Marka Wahlberga

O czym ty mówisz, nie ma ekranizacji Uncharted

Fani Uncharted oglądający The Last of Us po tym, jak zobaczyli Marka Wahlberga jako Sully’ego

Niektórzy fani The Last of Us narzekają na obsadę, podczas gdy fani Uncharted mają Marka Wahlberga jako Sully'ego

Również ta dwójka jest świetnym wyborem castingowymi dla postaci z The Last of Us Lepszym niż te śmieci, które dostaliśmy dla Uncharted (bez Sophii Ali, która jest idealną młodszą Chloe)

Zeszłej nocy ponownie obejrzałem film Uncharted i chociaż nadal podoba mi się taki, jaki jest, to nie mogę przestać się zastanawiać, czym mógłby być teraz, kiedy obejrzałem The Last of Us….

