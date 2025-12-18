Ten polski serial zapowiada się wstrząsająco. Zwiastun nowej produkcji HBO

HBO zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu Niebo. Rok w piekle i wszystko wskazuje na to, że szykuje się jedna z najmocniejszych polskich produkcji ostatnich lat. Sześcioodcinkowy dramat psychologiczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami już na etapie zapowiedzi robi ogromne wrażenie klimatem, tematyką i obsadą. Serial zapowiada się niezwykle intrygująco – także dzięki temu, że może przynieść kolejną wyrazistą, zapadającą w pamięć rolę Tomasza Kota.
Niebo. Rok w piekle – zobacz zwiastun
Akcja Niebo. Rok w piekle przenosi widzów na początek lat 90. i opowiada historię młodego mężczyzny, który porzuca dotychczasowe życie w poszukiwaniu sensu i duchowego spełnienia. Trafia do religijnej wspólnoty Niebo, prowadzonej przez charyzmatycznego lidera. To, co początkowo wygląda jak bezpieczna przystań dla zagubionych, szybko zaczyna odsłaniać swoje mroczne oblicze.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!