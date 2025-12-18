Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten polski serial zapowiada się wstrząsająco. Zwiastun nowej produkcji HBO

Jakub Piwoński
2025/12/18 14:15
Kolejna wyrazista kreacja Tomasz Kota i tematyka, która nie pozostawia obojętnym. To intrygująca zapowiedź.

HBO zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu Niebo. Rok w piekle i wszystko wskazuje na to, że szykuje się jedna z najmocniejszych polskich produkcji ostatnich lat. Sześcioodcinkowy dramat psychologiczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami już na etapie zapowiedzi robi ogromne wrażenie klimatem, tematyką i obsadą. Serial zapowiada się niezwykle intrygująco – także dzięki temu, że może przynieść kolejną wyrazistą, zapadającą w pamięć rolę Tomasza Kota.

Niebo. Rok w piekle

Niebo. Rok w piekle – zobacz zwiastun

Akcja Niebo. Rok w piekle przenosi widzów na początek lat 90. i opowiada historię młodego mężczyzny, który porzuca dotychczasowe życie w poszukiwaniu sensu i duchowego spełnienia. Trafia do religijnej wspólnoty Niebo, prowadzonej przez charyzmatycznego lidera. To, co początkowo wygląda jak bezpieczna przystań dla zagubionych, szybko zaczyna odsłaniać swoje mroczne oblicze.

Serial inspirowany jest książką Niebo. Pięć lat w sekcie Sebastiana Kellera i pokazuje mechanizmy manipulacji, narastającego fanatyzmu oraz przemocy psychicznej. Twórcy skupiają się nie tylko na jednostkowym dramacie, ale także na konsekwencjach, jakie działalność sekty niesie dla rodzin i całych relacji społecznych. To opowieść o tym, jak idealizm może zostać wypaczony, a obietnica zbawienia zamienić się w koszmar.

Zwiastun sugeruje gęsty, duszny klimat i bezkompromisowe podejście do tematu. Szczególną uwagę przyciąga Tomasz Kot, który po raz kolejny mierzy się z rolą wymagającą i niejednoznaczną – wszystko wskazuje na to, że może to być jedna z jego najbardziej intensywnych kreacji od lat. Niebo. Rok w piekle zapowiada się na serial, który długo nie pozwoli o sobie zapomnieć. Premiera w HBO Max odbędzie się 26 grudnia 2025 rok.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


