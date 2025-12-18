Ten polski serial zapowiada się wstrząsająco. Zwiastun nowej produkcji HBO

HBO zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu Niebo. Rok w piekle i wszystko wskazuje na to, że szykuje się jedna z najmocniejszych polskich produkcji ostatnich lat. Sześcioodcinkowy dramat psychologiczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami już na etapie zapowiedzi robi ogromne wrażenie klimatem, tematyką i obsadą. Serial zapowiada się niezwykle intrygująco – także dzięki temu, że może przynieść kolejną wyrazistą, zapadającą w pamięć rolę Tomasza Kota.

Niebo. Rok w piekle – zobacz zwiastun

Akcja Niebo. Rok w piekle przenosi widzów na początek lat 90. i opowiada historię młodego mężczyzny, który porzuca dotychczasowe życie w poszukiwaniu sensu i duchowego spełnienia. Trafia do religijnej wspólnoty Niebo, prowadzonej przez charyzmatycznego lidera. To, co początkowo wygląda jak bezpieczna przystań dla zagubionych, szybko zaczyna odsłaniać swoje mroczne oblicze.