The Last of Us pomimo kontrowersji wciąż przyciąga mnóstwo nowych widzów

Drugi sezon The Last of Us jest już pewny. Jeszcze w ubiegłym tygodniu HBO potwierdziło rozpoczęcie prac nad kolejnymi odcinkami, które zekranizują The Last of Us: Part II. Trudno się dziwić tej decyzji, gdyż drugi odcinek zaliczył największy wzrost oglądalności ze wszystkich seriali dramatycznych od HBO. Mogłoby się wydawać, że trzeci odcinek nie powtórzy tego sukcesu i kontrowersje wpłyną na oglądalność epizodu. Przynajmniej na początku tak się nie stało i sieć przedstawiła oficjalne dane z premiery trzeciego odcinka.

The Last of Us wciąż notuje wzrost oglądalności

W Stanach Zjednoczonych odcinek obejrzało 6,4 miliona widzów, co stanowi wzrost o 12% względem poprzedniego epizodu. Nawet Ród smoka nie zaliczył wzrostu oglądalności podczas trzeciego odcinka, notując niewielki spadek.