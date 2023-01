Fani Wiedźmina też chcą tak udanej ekranizacji, jak The Last of Us. Żałują, że Netflix kupił prawa

Wygląda na to, że The Last of Us na dobre zmienił sposób postrzegania ekranizacji wśród fanów popularnych marek. Już wcześniej sympatycy Uncharted z zazdrością patrzyli, jak dobrze spisało się HBO przy produkcji serialu, gdy filmowa adaptacja przygód Nathana Drake’a od Sony Pictures nie została ciepło przyjęta przez widzów. Również niektórzy wielbiciele Wiedźmina chwalili serialową wersję The Last of Us, jednocześnie narzekając, że to Netflixowi udało się kupić prawa do serii książek Andrzeja Sapkowskiego.

Fani Wiedźmina marzą o sprzedaży praw do serii HBO

Drugi sezon The Last of Us jest już zamówiony i za 2-3 lata otrzymamy dalszą część historii Ellie i Joela. Na nowe odcinki czekają również fani Wiedźmina, którzy w tegorocznym okresie letnim otrzymają trzeci sezon serialu, ostatni w którym pojawi się Henry Cavill. Dla widzów premiera The Last of Us była dobrą okazją, aby raz jeszcze skrytykować showrunnerów serialowego Wiedźmina, jak również Netflixa, żałując, że inna platforma nie odpowiada za stworzenie ekranizacji. Niektórzy mają nawet nadzieję, że Netflix sprzeda prawa do serialu HBO, który stworzy pełnoprawny dramat fantasy, będący bliski temu, co napisał Sapkowski.

Fani Wiedźmina oglądający The Last of Us i myślący o świecie, w którym HBO stworzyło Wiedźmina zamiast Netflixa:

Netflix nie powinien otrzymywać praw do żadnej kolejnej franczyzy. Wszystko, co robią, to ignorują materiał źródłowy, robiąc z tego bałagan. HBO wie, jak trzymać się oryginalnej historii i generalnie dostarcza seriale o znacznie lepszej jakości niż Netflix. To był wielki błąd sprzedać im prawa do Wiedźmina!

Czuję ogromny ból z tego powodu. Gratulacje dla fanów TLOU bo nie macie pojęcia ile bym dał za wierną adaptację Wiedźmina od HBO

Produkcja Wiedźmina przez HBO byłaby prawdziwym spełnieniem marzeń. Nie mogę uwierzyć, że Netflix to ma

Naprawdę mam nadzieję, że Netflix sprzeda go HBO

