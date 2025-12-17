Zaginiony film science fiction wreszcie doczekał się daty premiery. Produkcja ominie kina i zmierza prosto na streaming

Po latach ciszy i przedłużającej się postprodukcji In the Blink of an Eye wreszcie doczekało się daty premiery. Nowy film Andrew Stanton, twórcy kultowych WALL-E i Gdzie jest Nemo, niedawno otrzymał pierwsze zdjęcie promujące produkcję, a teraz ujawniono datę debiutu. Ambitne science fiction ominie kina i trafi prosto na Disney+. Na platformie In the Blink of an Eye zadebiutuje już 27 lutego 2026 roku. Poniżej zobaczycie pierwszy plakat filmu.

In the Blink of an Eye z datą premiery na Disney+

Decyzja studia kończy wielomiesięczne spekulacje na temat losu projektu, do którego zdjęcia zakończono jeszcze w 2023 roku, a od tego czasu film utknął w fazie postprodukcji i dokrętek. Disney od dawna miał skłaniać się ku streamingowej premierze, podczas gdy Stanton chciał klasycznej premiery kinowej dla swojego filmu. Ostatecznie to opcja wytwórni wygrała.