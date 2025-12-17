Zaginiony film science fiction wreszcie doczekał się daty premiery. Produkcja ominie kina i zmierza prosto na streaming

Film otrzymał pierwszy plakat, który potwierdza datę premiery.
Po latach ciszy i przedłużającej się postprodukcji In the Blink of an Eye wreszcie doczekało się daty premiery. Nowy film Andrew Stanton, twórcy kultowych WALL-E i Gdzie jest Nemo, niedawno otrzymał pierwsze zdjęcie promujące produkcję, a teraz ujawniono datę debiutu. Ambitne science fiction ominie kina i trafi prosto na Disney+. Na platformie In the Blink of an Eye zadebiutuje już 27 lutego 2026 roku. Poniżej zobaczycie pierwszy plakat filmu.
In the Blink of an Eye z datą premiery na Disney+
Decyzja studia kończy wielomiesięczne spekulacje na temat losu projektu, do którego zdjęcia zakończono jeszcze w 2023 roku, a od tego czasu film utknął w fazie postprodukcji i dokrętek. Disney od dawna miał skłaniać się ku streamingowej premierze, podczas gdy Stanton chciał klasycznej premiery kinowej dla swojego filmu. Ostatecznie to opcja wytwórni wygrała.
Na papierze In the Blink of an Eye wygląda na jeden z najciekawszych projektów science fiction ostatnich lat. Film opowiada historię rozpisaną na trzy przenikające się linie czasowe – od początków ludzkości sprzed 45 tysięcy lat, przez współczesną Amerykę, aż po samotną misję kosmiczną około 200 lat w przyszłości. Motywami przewodnimi są życie, miłość, nadzieja i międzyludzkie połączenia, a inspiracje mają sięgać tak różnych tytułów jak 2001: Odyseja kosmiczna, Interstellar czy Magnolia.
W obsadzie znaleźli się m.in.: Rashida Jones, Kate McKinnon, Daveed Diggs, Jorge Vargas i Tanaya Beatty. Co ważne, mimo streamingowej dystrybucji, film nie był niskobudżetowym eksperymentem, według osób zaznajomionych ze scenariuszem to ogromne i widowiskowe science fiction.
In the Blink of an Eye zadebiutuje już 26 stycznia 2026 roku na Sundance Film Festival. Co więcej, film otrzymał Alfred P. Sloan Feature Film Prize 2026, czyli prestiżowe wyróżnienie przyznawane za najlepsze przedstawienie nauki i technologii w pełnometrażowym filmie fabularnym.
