The Last of Us oficjalnie z drugim sezonem! HBO zekranizuje kolejną grę z serii

HBO oficjalnie zamówiło drugi sezon The Last of Us.

Jeszcze dwa dni temu Bella Ramsey w rozmowie z BBC powiedziała, że nie jest pewna, czy drugi sezon The Last of Us powstanie. HBO postanowiło szybko rozwiać te wątpliwości tuż przed premierą trzeciego odcinka oficjalnie potwierdzili pracę nad drugim sezonem serialu. The Last of Us oficjalnie z drugim sezonem Jestem onieśmielony, zaszczycony i szczerze mówiąc przytłoczony tym, że tak wielu ludzi postanowiło śledzić naszą opowieść o losach Joela i Ellie. Współpraca z Craigiem Mazinem, naszą niesamowitą obsadą i ekipą oraz HBO przekroczyło moje, i tak już wysokie, oczekiwania. Teraz z absolutną przyjemnością możemy to powtórzyć w sezonie drugim. W imieniu całego składu Naughty Dog & PlayStation, dziękuję - powiedział Neil Druckmann.

Showrunner serialu potwierdził również, że drugi sezon zekranizuje historię znaną z The Last of Us: Part II. Fani będą mogli szykować się na spory przeskok czasowy, chyba, że twórcy serialu zaskoczą czymś graczy, którzy doskonale znają fabułę z gry. Wczytywanie ramki mediów. Jestem wdzięczny za współpracę z Neilem Druckmannem i HBO. Jeszcze bardziej wdzięczny jestem tym milionom ludzi, którzy dołączyli do naszej podróży. Publiczność dała nam szansę na kontynuację, a ja jako fan postaci i świata stworzonego przez Neila i Naughty Dog, nie mógłbym być bardziej gotowy, żeby zanurzyć się w niego ponownie - powiedział producent wykonawczy, Craig Mazin.

