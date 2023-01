Twórca The Last of Us wyjaśnia zmiany w 3 odcinku, a widzowie krytykują epizod

Jeszcze przed weekendem HBO oficjalnie potwierdziło drugi sezon The Last of Us . Produkcja wciąż cieszy się ogromną popularnością, chociaż niektórzy widzowie nie byli zadowoleni z tego, co zobaczyli w najnowszym trzecim odcinku. Nie wdając się w spoilery, twórcy serialu niemal w całości poświęcili epizod postaci Billa i Franka, rozszerzając ich historię względem oryginalnej gry. Seria nigdy nie stroniła od wątków LGBTQ+, na co najwyraźniej nie wszyscy byli przygotowani. W sieci po raz pierwszy od premiery produkcji pojawiło się sporo narzekań na odcinek i wielu widzów skrytykowało wątek, którego w takiej postaci nie było w grze.

Dlaczego twórcy The Last of Us zdecydowali się na zmianę wątku Billa i Franka?

W wywiadzie dla IGN Neil Druckmann wyjaśnił, dlaczego postanowili zmienić historię Billa i Franka, dodatkowo znacząco ją rozszerzając.

Kiedy dotarliśmy do tej części sezonu, Craig poruszył naprawdę interesującą kwestię, a mianowicie, że istnieje wiele przykładów rzeczy, które nie układają się dobrze dla ludzi, i często są to refleksje i przestrogi dla Joela: „oto, co możesz stracić”. To było jak: „a co, jeśli pokażemy im, co możesz znieść, aby wygrać?”

Ale w pewnym sensie jest to również znak ostrzegawczy dla Joela, szczególnie po stracie Tess pod koniec drugiego odcinka. W serialu mogliśmy zostawić perspektywę naszego głównego bohatera, trzymając się wyłącznie Joela lub Ellie. Tutaj mogliśmy zobaczyć, co stało się z Billem podczas wybuchu epidemii. A potem, jak potoczyła się jego historia, gdy poznał Franka, zakochał się w nim i razem się zestarzeli. To pełny cykl miłości i życia razem z drugą osobą i doświadczania straty, ale strata jest zabarwiona szczęściem, że przeżyło się pełne życie wypełnione miłością.

Najwyraźniej nie wszystkich te wyjaśnienia satysfakcjonują i w serwisie Metacritic trzeci odcinek jest najniżej ocenianym epizodem The Last of Us. Obecnie ocena użytkowników wynosi 4,7/10, gdy poprzednie otrzymały notę w okolicach 9/10. W sieci zaroiło się od negatywnych komentarzy, w których widzowie zarzucają twórcom propagandę, nadmierne wykorzystywanie kultury woke, czy niepotrzebne odstępstwa względem gry. Aż strach pomyśleć, jak zareagują te wszystkie osoby w odcinku, który przedstawi historię znaną z The Last of Us: Left Behind. Poniżej znajdziecie wybrane komentarze.

Pierwsze 10 minut poszło dobrze, ale potem musiałem przewinąć prawie cały odcinek do przodu, po prostu nie da się na to patrzeć. Kolejna i wyjątkowo nieudana próba przypodobania się LGBT. Ale po co? – AndyMas

O MÓJ BOŻE! Dlaczego muszę na to patrzeć? Może chcę wybrać: oglądać Tajemnicę Brokeback Mountain czy nie? – painkuler

Wtf. dlaczego patrzę na propagandę lgbt? Jeśli tak dalej pójdzie, serial nie jest tego wart. - max_3090

nie chodzi o fabułę i film, ale o narzucanie ludziom nietradycyjnych relacji. To zabija serial – SelmarionX

Naprawdę się tego nie spodziewałem, proponuję obejrzeć pierwsze 10 minut i ostatnie 15 minut trzeciego odcinka – shahabtoxic