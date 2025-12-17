Ile naprawdę grałeś w 2025? Steam Replay pokazuje, jakim jesteś graczem

Zbliżający się koniec 2025 roku oznacza między innymi coroczne podsumowanie aktywności na platformie Steam, znane jako Steam Replay. Valve udostępniło swoim użytkownikom narzędzie pozwalające na wgląd w to, jak spędzili czas w minionym roku na jej platformie. Statystyki dostarczają wielu ciekawych informacji.

Steam Replay 2025 już dostępne dla wszystkich graczy

Steam Replay to funkcja, która dogłębnie analizuje roczną aktywność gracza na platformie. Obejmuje ona między innymi informacje o grach, w które dany użytkownik grał najwięcej, liczbie zdobytych osiągnięć oraz procencie czasu spędzonego na nowych wydaniach. Jednym z punktów analizy jest wykres radarowy, który pozwala określić, jakim typem gracza jest użytkownik.

Poza wspomnianymi elementami, Steam Replay dostarcza też informacji o odblokowanych osiągnięciach czy najdłuższej serii rozgrywki. Dowiadujemy się również, jak nasze roczne podsumowanie wypada na tle pozostałej społeczności platformy. Nie brakuje także bardziej szczegółowych informacji związanych z najczęściej rozgrywanymi przez nas tytułami, takich jak procent łącznego czasu rozgrywki czy liczba rozegranych sesji. Steam Replay 2025 pokazuje nam też czas rozgrywki w danym miesiącu, co pozwala ocenić, w jakim okresie byliśmy najbardziej aktywnymi graczami.

Ważne jest, aby pamiętać, że analiza nie bierze pod uwagę wszystkich form aktywności użytkowników. Czas spędzony na graniu, kiedy użytkownik był w trybie offline lub nie miał połączenia z internetem, nie jest wliczany do ostatecznych statystyk. Podsumowanie celowo pomija również czas poświęcony na użytkowanie narzędzi i innego oprogramowania, które nie kwalifikuje się jako gry. Dodatkowo, jeśli gracz spędził czas w grach nieopublikowanych, pobranych przedpremierowo, dostępnych tylko tymczasowo lub tych, które zostały wycofane ze sprzedaży, ten czas również nie zostanie uwzględniony w raporcie.