Czy grozi nam pandemia jak z The Last of Us? Naukowiec nie ma żadnych złudzeń

Czyżby The Last of Us miało przepowiedzieć naszą przyszłość?

Trzeci odcinek The Last of Us jest już dostępny na platformie HBO Max, a jeszcze przed weekendem sieć potwierdziła drugi sezon serialu. Fani produkcji nie muszą się już obawiać, czy Warner Bros. nie dokona kolejnego zaskakującego ruchu i nie skasuje przedwcześnie serialu. Ale byłaby to nielogiczna strategia przy rekordowo zwiększającej się widowni ekranizacji serii gier od Naughty Dog. Fani produkcji jeszcze w momencie premiery gry na PlayStation 3 w 2013 roku zastanawiali się, czy pandemia groźnego grzyba, przejmującego władzę nad człowiekiem, jest w możliwa w naszej rzeczywistości. Temat ten powrócił wraz z premierą serialu, który ujawnił szczegóły rozprzestrzeniania się kordycepsu w świecie The Last of Us. Głos w tej sprawie zabrał naukowiec Paul Edward Stamets, jeden z najbardziej znanych mykologów.