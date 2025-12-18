Największa seria akcji od Netflixa doczeka się spin-offu. Pierwsze zdjęcie z serialu trafiło do sieci

Netflix stawia na rozwój swojego największego uniwersum akcji. Seria Tyler Rake, która zyskała status globalnego hitu dzięki filmom z Chrisem Hemsworthem, doczeka się pełnoprawnego serialowego spin-offu. Platforma potwierdziła właśnie jego oficjalny tytuł oraz zaprezentowała pierwsze zdjęcie zza kulis.
Mercenary: An Extraction Series – serialowy spin-off Tylera Rake’a na pierwszym zdjęciu
Nowa produkcja została zatytułowana Mercenary: An Extraction Series i skupi się na zupełnie innym bohaterze niż kinowe odsłony. Główną rolę zagra Omar Sy, który wcieli się w doświadczonego najemnika uwikłanego w niebezpieczną misję ratowania zakładników w Libii. Fabuła ma łączyć intensywne sceny akcji z osobistą historią bohatera, który musi zmierzyć się z traumami z przeszłości.
Za koncepcję i scenariusz serialu odpowiada Glen Mazzara, a pierwszy sezon będzie liczył osiem odcinków. Reżyserią podzielą się Louise Hooper oraz Tim Southam, którzy poprowadzą po cztery epizody. W obsadzie znaleźli się także: Boyd Holbrook, Natalie Dormer, Waleed Zuaiter, Ed Speleers oraz Sacha Dhawan.
Mercenary to jednak tylko część większego planu. Netflix rozwija całe uniwersum Tylera Rake’a, które obejmie również filmowy projekt TYGO osadzony w Korei Południowej oraz trzecią część głównej serii. Produkcja Tyler Rake 3 ma ruszyć w 2026 roku, a premiera przewidywana jest na 2027, podobnie jak debiut serialowego spin-offu.
Za wszystkie projekty odpowiada należące do braci Russo studio AGBO, co sugeruje zachowanie charakterystycznego stylu widowiskowej akcji znanego z poprzednich filmów.
