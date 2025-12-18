Największa seria akcji od Netflixa doczeka się spin-offu. Pierwsze zdjęcie z serialu trafiło do sieci

Netflix stawia na rozwój swojego największego uniwersum akcji. Seria Tyler Rake, która zyskała status globalnego hitu dzięki filmom z Chrisem Hemsworthem, doczeka się pełnoprawnego serialowego spin-offu. Platforma potwierdziła właśnie jego oficjalny tytuł oraz zaprezentowała pierwsze zdjęcie zza kulis.

Mercenary: An Extraction Series – serialowy spin-off Tylera Rake’a na pierwszym zdjęciu

Nowa produkcja została zatytułowana Mercenary: An Extraction Series i skupi się na zupełnie innym bohaterze niż kinowe odsłony. Główną rolę zagra Omar Sy, który wcieli się w doświadczonego najemnika uwikłanego w niebezpieczną misję ratowania zakładników w Libii. Fabuła ma łączyć intensywne sceny akcji z osobistą historią bohatera, który musi zmierzyć się z traumami z przeszłości.