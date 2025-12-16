Netflix skasował swój kolejny serial. Zaledwie dwa miesiące po premierze

Tym razem platforma podjęła szybką decyzję.

Pod koniec listopada informowaliśmy, że Netflix skasował aż trzy swoje oryginalne seriale, ale nie był to koniec anulowania produkcji, których platforma nie chce kontynuować. Teraz podano, że ten sam los spotkał serial Rekruci, którego pierwszy sezon zadebiutował 9 października i po dwóch miesiącach jego los został przesądzony. Rekruci skasowani już po pierwszym sezonie Rekruci byli queerowym dramatem o dojrzewaniu, osadzonym w realiach wojskowego obozu szkoleniowego w latach 90. Projekt powstał na podstawie książki The Pink Marine autorstwa Grega Cope White’a, a jego twórcą był Andy Parker.

W głównej roli wystąpił Miles Heizer, wcielając się w Camerona Cope’a, zagubionego nastolatka ukrywającego swoją tożsamość, który wraz z najlepszym przyjacielem decyduje się na wstąpienie do Korpusu Piechoty Morskiej. Akcja skupiała się na relacjach między rekrutami oraz na próbie odnalezienia siebie w środowisku, które w tamtym czasie pozostawało zamknięte na osoby LGBT. Decyzja o skasowaniu serialu zaskakuje tym bardziej, że jego gwiazda jeszcze niedawno mówiła o ogromnym potencjale dalszych sezonów i kolejnych wątków inspirowanych prawdziwymi doświadczeniami autora książkowego pierwowzoru. Możliwości opowiadania queerowych historii w wojsku są praktycznie nieograniczone. Jest mnóstwo tematów, od kolejnych doświadczeń Grega w Marines, przez politykę Don’t Ask, Don’t Tell, aż po moment jej zniesienia”. Mógłbym robić ten serial przez dziesięć sezonów, gdyby tylko nam na to pozwolono – oświadczył Heizer.

Chociaż powody skasowania serialu nie zostały ujawnione, to możemy przypuszczać, że Netflix nie był zadowolony z oglądalności Rekrutów. W premierowym tygodniu produkcja zajęła dopiero szóste miejsce na liście najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali na Netflixie z wynikiem 4,7 miliona wyświetleń. Showrunnerką była Jennifer Cecil, natomiast Andy Parker pełnił funkcję współshowrunnera i producenta wykonawczego. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Rachel Davidson, Peter Hoar, Scott Hornbacher oraz Brent Miller.

