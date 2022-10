The Callisto Protocol nie podąży drogą Gotham Knights i A Plague Tale: Requiem

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że konsolowa wersja Gotham Knights otrzyma wyłącznie jeden tryb wydajności, który zapewni rozgrywkę w 30 klatkach na sekundę. Na podjęcie podobnej decyzji zdecydowali się również deweloperzy z Asobo Studio w przypadku wydanego wczoraj A Plague Tale: Requiem. W obliczu powyższych informacji głos postanowili zabrać twórcy nadchodzącego The Callisto Protocol, którzy podzielili się dobrą wiadomością.

The Callisto Protocol otrzyma tryb wydajności na konsolach

Za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter deweloperzy ze studia Striking Distance poinformowali, że The Callisto Protocol otrzyma tryb wydajności, dzięki któremu użytkownicy konsol obecnej generacji będą mogli cieszyć się rozgrywką w 60 klatkach na sekundę. Z pewnością twórcy zaoferują też możliwość zabawy w wyższej rozdzielczości kosztem płynności animacji. Na szczegóły trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.



W tym samym wpisie twórcy postanowili również zareagować na pojawiające się w sieci plotki, według których premiera The Callisto Protocol ma zostać przełożona na początek 2023. Deweloperzy zapewniają jednak, że produkcja zadebiutuje na rynku zgodnie z planem, czyli 2 grudnia.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie zapowiedziami deweloperów gra ma zachwycać oprawą wizualną również na poprzedniej generacji konsol. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat długości rozgrywki.

Wczytywanie ramki mediów.