Call of Duty: Black Ops 7 bez poziomów trudności. Treyarch stawia wszystko na co-op

Nadchodzące Call of Duty: Black Ops 7 wprowadzi kilka nowości do serii, w tym czteroosobową kampanię kooperacyjną. Oznacza to jednak, że gracze nie będą mogli wybrać poziomu trudności – wyzwanie zostało na stałe wpisane w projekt misji.

Call of Duty: Black Ops 7 – dlaczego nie ma wyboru trudności?

Miles Leslie, dyrektor kreatywny Treyarch, w rozmowie z IGN wyjaśnił, że decyzja wynika z innego podejścia do projektowania kampanii nastawionej na kooperację. „Dla trudności, to jest wpisane w grę. Zbudowaliśmy ją zarówno dla jednej osoby, jak i czteroosobowej drużyny. Nie można wybrać poziomu trudności jak w poprzednich odsłonach, ponieważ musieliśmy podejść do kampanii co-op w inny sposób” – podkreślił.