Call of Duty: Black Ops 7 bez poziomów trudności. Treyarch stawia wszystko na co-op

Mikołaj Berlik
2025/08/25 16:00
Kampania ma być wyzwaniem niezależnie od liczby graczy.

Nadchodzące Call of Duty: Black Ops 7 wprowadzi kilka nowości do serii, w tym czteroosobową kampanię kooperacyjną. Oznacza to jednak, że gracze nie będą mogli wybrać poziomu trudności – wyzwanie zostało na stałe wpisane w projekt misji.

Call of Duty: Black Ops 7 – dlaczego nie ma wyboru trudności?

Miles Leslie, dyrektor kreatywny Treyarch, w rozmowie z IGN wyjaśnił, że decyzja wynika z innego podejścia do projektowania kampanii nastawionej na kooperację. „Dla trudności, to jest wpisane w grę. Zbudowaliśmy ją zarówno dla jednej osoby, jak i czteroosobowej drużyny. Nie można wybrać poziomu trudności jak w poprzednich odsłonach, ponieważ musieliśmy podejść do kampanii co-op w inny sposób” – podkreślił.

Leslie dodał, że zadbano również o solo graczy. Misje mają być odpowiednio wyważone, a dodatkowo dostępna będzie opcja matchmakingu, dzięki której osoby bez znajomych chętnych do gry w kampanię będą mogły dołączyć do innych drużyn.

Kampania będzie liczyć się do postępów w Battle Passie, choć na razie nie wiadomo, czy gra w kooperacji zapewni dodatkowe nagrody. Oprócz tego pojawi się nowy tryb PvE dla maksymalnie 32 osób, inspirowany shooterami ekstrakcyjnymi.

Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje 14 listopada na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X|S. Na gamescomie mogliśmy zobaczyć zwiastun nowej odsłony serii.

Źródło:https://gamingbolt.com/call-of-duty-black-ops-7-wont-have-difficulty-options-because-of-co-op

