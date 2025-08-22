Już niedługo 5 gier zostanie usuniętych z Xbox Game Pass. Stracimy polski hit z oceną 92%

Microsoft aktualizuje katalogi usług – 31 sierpnia pożegnamy pięć produkcji, w tym bestseller 11 bit studios.
Aktualizacje oferty Xbox i PC Game Pass oznaczają nie tylko nowe gry, ale także pożegnania. Microsoft potwierdził, że 31 sierpnia z usług zniknie pięć tytułów. Największym z nich jest This War of Mine: Final Cut, polski survival od 11 bit studios, który od lat cieszy się ogromnym uznaniem graczy. Na Steamie zebrał on 92% pozytywnych recenzji, co czyni go jednym z najlepiej ocenianych polskich tytułów w historii.
Xbox Game Pass – gry, które znikną 31 sierpnia
Pełna lista produkcji, które opuszczą abonamenty PC i Xbox Game Pass w ostatnim dniu sierpnia, wygląda następująco:
Ben 10 Power Trip (chmura, PC, konsola),
Borderlands 3 (chmura, PC, konsola),
Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (chmura, PC, konsola),
Sea of Stars (chmura, PC, konsole),
This War of Mine: Final Cut (chmura, PC, konsole).
Choć stracimy pięć gier, katalog wciąż będzie rozwijany. Microsoft szykuje na drugą połowę sierpnia kilka głośnych premier, na czele z Gears of War: Reloaded. Oznacza to, że użytkownicy usługi mogą liczyć na świeże propozycje jeszcze przed końcem miesiąca.
