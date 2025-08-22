Już niedługo 5 gier zostanie usuniętych z Xbox Game Pass. Stracimy polski hit z oceną 92%

Aktualizacje oferty Xbox i PC Game Pass oznaczają nie tylko nowe gry, ale także pożegnania. Microsoft potwierdził, że 31 sierpnia z usług zniknie pięć tytułów. Największym z nich jest This War of Mine: Final Cut, polski survival od 11 bit studios, który od lat cieszy się ogromnym uznaniem graczy. Na Steamie zebrał on 92% pozytywnych recenzji, co czyni go jednym z najlepiej ocenianych polskich tytułów w historii.