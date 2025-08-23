Hollow Knight z rekordem graczy po ogłoszeniu daty premiery Silksong

Premiera Hollow Knight: Silksong była jedną z najbardziej wyczekiwanych w branży gier. Podczas Opening Night Live na Gamescomie Team Cherry ujawniło, że kontynuacja trafi na rynek 4 września 2025 roku. Wraz z nowym zwiastunem, który w dobę obejrzano już ponad 3 miliony razy, znacząco wzrosło zainteresowanie pierwszą częścią serii.

Hollow Knight – rekord graczy po latach

Na fali ogłoszenia gracze masowo powrócili do Hollow Knight. Według danych ze Steama, tytuł osiągnął w ostatnich godzinach rekordową liczbę 22 260 jednoczesnych graczy – to najwyższy wynik w historii gry, która zadebiutowała ponad osiem lat temu. Poprzedni rekord pochodził z maja 2022 roku i wynosił 20 300 użytkowników.