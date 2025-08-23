Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight z rekordem graczy po ogłoszeniu daty premiery Silksong

Mikołaj Berlik
2025/08/23 09:00
Zapowiedź na Gamescomie wywołała ogromne zainteresowanie klasykiem Team Cherry.

Premiera Hollow Knight: Silksong była jedną z najbardziej wyczekiwanych w branży gier. Podczas Opening Night Live na Gamescomie Team Cherry ujawniło, że kontynuacja trafi na rynek 4 września 2025 roku. Wraz z nowym zwiastunem, który w dobę obejrzano już ponad 3 miliony razy, znacząco wzrosło zainteresowanie pierwszą częścią serii.

Hollow Knight – rekord graczy po latach

Na fali ogłoszenia gracze masowo powrócili do Hollow Knight. Według danych ze Steama, tytuł osiągnął w ostatnich godzinach rekordową liczbę 22 260 jednoczesnych graczy – to najwyższy wynik w historii gry, która zadebiutowała ponad osiem lat temu. Poprzedni rekord pochodził z maja 2022 roku i wynosił 20 300 użytkowników.

Popularność Hollow Knight nie dziwi – produkcja od Team Cherry cieszy się statusem jednej z najlepiej ocenianych gier na Steamie, gdzie aż 97% z ponad 136 tysięcy recenzji jest pozytywnych. Nic więc dziwnego, że oczekiwania wobec Silksong są ogromne. Ujawnienie daty premiery sprawiło, że zainteresowanie serią ponownie wystrzeliło, a do września graczy czeka jeszcze więcej powrotów do oryginału.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Hollow Knight został wydany 24 lutego 2017 roku na PC, Xbox One oraz PlayStation 4.

Mikołaj Berlik
