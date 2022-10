A Plague Tale: Requiem oferuje tylko 30 FPS-ów na konsolach. Kolejna gra bez trybów graficznych

Czyżby konsole wracały do oferowania tylko jednego trybu graficznego, jak to miało miejsce przed PlayStation 4 Pro i Xbox One X? Zaledwie dwa dni temu informowaliśmy, że nadchodzące Gotham Knights nie będzie oferować 60 klatek na sekundę na konsolach i gracze będą zmuszeni poznawać przygodę następców Batmana z zablokowanymi 30 FPS-ami. Teraz okazało się, że nie będzie to odosobniony przypadek i także A Plague Tale: Requiem pozbawiony jest wyboru trybu graficznego.

A Plague Tale: Requiem tylko w 30 FPS-ach na konsolach

Produkcja jest już możliwa do ogrania na konsolach Xbox, w tym w ramach Xbox Game Pass, o ile zmienicie region na Nową Zelandię. Pozostali gracze muszą poczekać z graniem do jutra, ale część osób już teraz zdecydowała się poznać historię i nie mają najlepszych wieści dla graczy. Na Twitterze gracz o pseudonimie MauroNL potwierdził, że na Xbox Series X A Plague Tale: Requiem pozbawiony jest wyboru trybu graficznego, zaś domyślny oferuje rozgrywkę tylko w 30 FPS-ach. Deweloper z Rocksteady Games uważa, że winę ponosi słaba wydajność procesora graficznego w Xbox Series S, który blokuje potencjał obecnej generacji konsol.