The Callisto Protocol na PS4 niczym The Last of Us? Gra ma zachwycać grafiką

Od premiery The Callisto Protocol dzielą nas niecałe dwa miesiące. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie nie mogliśmy narzekać na brak informacji oraz materiałów ze wspomnianej produkcji. W zeszłym tygodniu poznaliśmy bowiem szczegóły na temat długości gry, a nieco wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun poświęcony głównej lokacji, czyli Czarnemu Żelaznemu Więzieniu. Tymczasem jeden z deweloperów przekonuje, że The Callisto Protocol będzie zachwycać oprawą wizualną nie tylko na konsolach obecnej generacji.

Pod względem oprawy wizualnej The Callisto Protocol ma prezentować naprawdę wysoki poziom

Mark James – dyrektos ds. technologii w studiu Striking Distance – poinformował w rozmowie z serwisem True Trophies, że oprawa wizualna The Callisto Protocol będzie prezentować wysoki poziom również na PlayStation 4. Deweloper już jakiś czas temu podkreślał, że we wspomnianej produkcji zobaczymy „najbardziej realistyczne postacie” w historii gier wideo. To właśnie m.in. dzięki sesjom motion-capture, podczas których wykorzystano filmową technologię OLAT (One Light at a Time), bohaterowie będą wyglądać równie dobrze na konsolach starszej generacji.



Oczywiście użytkownicy PlayStation 4 nie mogą liczyć m.in. na wsparcie dla technologii ray tracing, a różnica w oprawie wizualnej będzie widoczna. Mark James podkreśla jednak, że The Callisto Protocol – pod względem jakości grafiki na wspomnianej konsoli – można porównać „z niektórymi hitami z poprzedniej generacji, takimi jak The Last of Us”. Widzimy więc, że studio Striking Distance jest pewne swojej produkcji.



Miejmy nadzieję, że jeszcze przed premierą twórcy opublikują materiał, dzięki któremu gracze będą mieli okazję sprawdzić, jak The Callisto Protocol prezentuje się na konsolach ósmej generacji. Wówczas będziemy mogli bowiem sprawdzić, czy Mark James nie rzucał słów na wiatr.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 2 grudnia bieżącego roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z zawartością oraz ceną Edycji Kolekcjonerskiej.