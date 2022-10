The Callisto Protocol – znamy długość gry

W niedawnym wywiadzie dla magazynu EDGE (za GamingBolt.com) CEO studia powiedział, że dotarcie do napisów końcowych w The Callisto Protocol ma nam zająć od 12 do 14 godzin. To jednak nie wszystko – według Glena Schofielda gra ma parę “ścieżek beta”, które zachęcą nas do powtórnego przechodzenia tytułu.