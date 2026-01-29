Szokujące plotki o nowym Assassin's Creed. Oto gra, której nikt nie potrzebuje?

Fani cyklu Assassin's Creed z pewnością wyglądają już powoli Hexe, czyli kolejnej odsłony głównej serii. Ale wygląda na to, że to nie wszystko, co na nich czeka.

Ubisoft ma bowiem kontynuować prace również nad co najmniej jednym spin-offem cyklu. Pytanie tylko, czy ktokolwiek w ogóle czeka na tę produkcje, bo jej opis, który pojawił się w sieci, nie brzmi przesadnie atrakcyjnie... Kto czeka na takiego Assassin's Creeda? Assassin's Creed: Codename Invictus jednak nadchodzi i prezentuje się… Zresztą, nawet leaker, który ujawnił swoje informacje o nowej grze, j0nathan, nie wstrzymywał się z krytyką tego, co miał rzekomo usłyszeć od deweloperów. Zanosi się bowiem, że Ubisoft chce nam dostarczyć znacznie luźniejsze spojrzenie na cały cykl, który z założeniami serii będzie miał raczej niewiele wspólnego.

Codename Invictus według przecieku ma być czymś na wzór odpowiedzi na Fall Guys. W praktyce mowa tutaj o produkcji z zabawną stylistyką i grafiką w stylu Fortnite’a, która polegać będzie na wykonywaniu serii wykonywanych na arenach wyzwań, co ostatecznie ma przynieść najlepszym zwycięstwo. Ciekawie? No cóż… Według j0nathan nawet pracujący nad tytułem twórcy mają nie wierzyć w sukces takiej pozycji. Tak leaker opisuje swoje rzekome rozmowy z deweloperami Ubisoftu: Nie znam nikogo, kto lubiłby Invictus. Prawdopodobnie tylko menadżerowie będą się w dalszym ciągu się uśmiechać i wychwalać ten projekt.

