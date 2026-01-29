Zaloguj się lub Zarejestruj

Szokujące plotki o nowym Assassin's Creed. Oto gra, której nikt nie potrzebuje?

Maciej Petryszyn
2026/01/29 19:50
Fani cyklu Assassin's Creed z pewnością wyglądają już powoli Hexe, czyli kolejnej odsłony głównej serii. Ale wygląda na to, że to nie wszystko, co na nich czeka.

Ubisoft ma bowiem kontynuować prace również nad co najmniej jednym spin-offem cyklu. Pytanie tylko, czy ktokolwiek w ogóle czeka na tę produkcje, bo jej opis, który pojawił się w sieci, nie brzmi przesadnie atrakcyjnie...

Kto czeka na takiego Assassin's Creeda?

Assassin's Creed: Codename Invictus jednak nadchodzi i prezentuje się… Zresztą, nawet leaker, który ujawnił swoje informacje o nowej grze, j0nathan, nie wstrzymywał się z krytyką tego, co miał rzekomo usłyszeć od deweloperów. Zanosi się bowiem, że Ubisoft chce nam dostarczyć znacznie luźniejsze spojrzenie na cały cykl, który z założeniami serii będzie miał raczej niewiele wspólnego.

Codename Invictus według przecieku ma być czymś na wzór odpowiedzi na Fall Guys. W praktyce mowa tutaj o produkcji z zabawną stylistyką i grafiką w stylu Fortnite’a, która polegać będzie na wykonywaniu serii wykonywanych na arenach wyzwań, co ostatecznie ma przynieść najlepszym zwycięstwo. Ciekawie? No cóż… Według j0nathan nawet pracujący nad tytułem twórcy mają nie wierzyć w sukces takiej pozycji.

Tak leaker opisuje swoje rzekome rozmowy z deweloperami Ubisoftu:

Nie znam nikogo, kto lubiłby Invictus. Prawdopodobnie tylko menadżerowie będą się w dalszym ciągu się uśmiechać i wychwalać ten projekt.

Gdyby te plotki potwierdziły się, można założyć, że na Ubisoft spadłaby kolejna fala krytyki. A przecież francuskie studio już od dłuższego czasu nie ma dobrej passy. Zaczęło się od skasowania aż 6 projektów, w tym wyczekiwanego remake’u Prince of Persia. To doprowadziło do drastycznego spadku cen akcji, a zapowiedź restrukturyzacji skłoniła z kolei pracowników do strajku oraz poszukiwań nowej pracy.

Fanom Assassin's Creed pozostaje natomiast wyglądać innych niż Codename Invictus gier. Mowa tutaj nie tylko o wspomnianym we wstępie Assassin's Creed: Hexe, które ma być najmroczniejszą częścią w historii serii. Ale i o Assassin’s Creed Black Flag Remake, o którym plotkuje się od dawna, a w sprawie którego Ubisoft być może puścił do graczy oko.

Źródło:https://xcancel.com/xj0nathan/status/2016873533956047081

