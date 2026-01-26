Przyszłość Watch Dogs wciąż otwarta. Insider twierdzi, że marka nie jest martwa

Ostatni czas nie należał do łatwych dla fanów Ubisoftu. Firma anulowała remake Prince of Persia: The Sands of Time, mimo że projekt miał być bliski ukończenia, a doniesienia o opóźnieniach kolejnych gier tylko pogłębiły poczucie chaosu. W tym kontekście szczególnie zapomniana wydaje się marka Watch Dogs, która od premiery Watch Dogs: Legion w 2020 roku nie doczekała się żadnych nowych odsłon ani oficjalnych zapowiedzi.

Insider twierdzi, że Watch Dogs nie zniknęło

W przestrzeni medialnej zaczęły więc pojawiać się głosy, że seria została definitywnie porzucona. Jedną z takich opinii wyraził Tom Henderson z Insider Gaming, który w swoim podcaście zasugerował, że Watch Dogs jest martwą marką.