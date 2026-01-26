Przyszłość Watch Dogs wciąż otwarta. Insider twierdzi, że marka nie jest martwa

Ostatni czas nie należał do łatwych dla fanów Ubisoftu. Firma anulowała remake Prince of Persia: The Sands of Time, mimo że projekt miał być bliski ukończenia, a doniesienia o opóźnieniach kolejnych gier tylko pogłębiły poczucie chaosu. W tym kontekście szczególnie zapomniana wydaje się marka Watch Dogs, która od premiery Watch Dogs: Legion w 2020 roku nie doczekała się żadnych nowych odsłon ani oficjalnych zapowiedzi.
Insider twierdzi, że Watch Dogs nie zniknęło
W przestrzeni medialnej zaczęły więc pojawiać się głosy, że seria została definitywnie porzucona. Jedną z takich opinii wyraził Tom Henderson z Insider Gaming, który w swoim podcaście zasugerował, że Watch Dogs jest martwą marką.
Zaraz po premierze Legion przenieśli się do kolejnego projektu, który był rozwijany przez trzy lub cztery lata, a następnie został anulowany. Nie był to Watch Dogs. Z tego, co mi obecnie wiadomo, marka Watch Dogs jest całkowicie martwa.
Z tą narracją nie zgodził się jednak inny branżowy insider, znany jako shinobi602. W odpowiedzi na ResetEra krótko skomentował sytuację słowami „nie do końca”, dając do zrozumienia, że sprawa nie jest tak jednoznaczna. Początkowo można było założyć, że chodzi o powstający film osadzony w uniwersum Watch Dogs, który wciąż znajduje się w produkcji. Sam Henderson również wspominał o tym projekcie, jednak shinobi602 szybko uciął spekulacje, zaznaczając, że jego wypowiedź nie dotyczy ekranizacji. Nie doprecyzował jednak, czy ma na myśli nową grę, rozwój istniejących tytułów czy inne działania związane z marką.
GramTV przedstawia:
Brak szczegółów sprawia, że pole do interpretacji pozostaje szerokie. Nie musi to oznaczać zapowiedzi pełnoprawnego Watch Dogs 4. Alternatywnym scenariuszem mogą być techniczne aktualizacje starszych odsłon, podobne do tych, jakie Ubisoft niedawno przygotował dla serii Far Cry na konsolach. Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na potencjalne wieści ze strony francuskiego wydawcy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!