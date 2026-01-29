Ubisoft puścił oko do graczy? Studio odnosi się do Assassin’s Creed Black Flag Remake

Ubisoft w nieoczywisty sposób odniósł się do doniesień dotyczących projektu Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced. Studio opublikowało w mediach społecznościowych krótką reakcję na grafikę przedstawiającą figurkę Edwarda Kenwaya, która niedawno wyciekła do sieci. W odpowiedzi wykorzystano kadr z napisem „Here we go again” pochodzący z Grand Theft Auto: San Andreas, co wielu graczy odebrało jako żartobliwe potwierdzenie krążących od dawna plotek.

Ubisoft reaguje na przecieki o Black Flag. Jeden wpis wystarczył, by rozpalić fanów

Choć Ubisoft wciąż nie ogłosił oficjalnie prac nad odświeżeniem gry, reakcja szybko przyciągnęła uwagę społeczności. Fani od lat spekulują o powrocie Assassin's Creed IV: Black Flag, produkcji często uznawanej za jedną z najwyżej ocenianych części serii.