Ubisoft puścił oko do graczy? Studio odnosi się do Assassin’s Creed Black Flag Remake

Patrycja Pietrowska
2026/01/29 12:30
Remake Black Flag może być realny.

Ubisoft w nieoczywisty sposób odniósł się do doniesień dotyczących projektu Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced. Studio opublikowało w mediach społecznościowych krótką reakcję na grafikę przedstawiającą figurkę Edwarda Kenwaya, która niedawno wyciekła do sieci. W odpowiedzi wykorzystano kadr z napisem „Here we go again” pochodzący z Grand Theft Auto: San Andreas, co wielu graczy odebrało jako żartobliwe potwierdzenie krążących od dawna plotek.

Assassin’s Creed IV: Black Flag
Assassin’s Creed IV: Black Flag

Ubisoft reaguje na przecieki o Black Flag. Jeden wpis wystarczył, by rozpalić fanów

Choć Ubisoft wciąż nie ogłosił oficjalnie prac nad odświeżeniem gry, reakcja szybko przyciągnęła uwagę społeczności. Fani od lat spekulują o powrocie Assassin's Creed IV: Black Flag, produkcji często uznawanej za jedną z najwyżej ocenianych części serii.

Pogłoski o remake’u pojawiały się już wcześniej, jednak według nieoficjalnych informacji projekt miał napotkać trudności, a jego premiera została odsunięta w czasie. Wewnętrzne harmonogramy sugerowały kiedyś marcowy debiut, lecz obecnie nie wiadomo, czy termin ten pozostaje aktualny.

Ewentualne oficjalne ogłoszenie Black Flag Resynced mogłoby poprawić nastroje wokół Ubisoftu po trudniejszym okresie dla wydawcy. Niedawno potwierdzono anulowanie remake’u Prince of Persia: The Sands of Time, co spotkało się z krytyczną reakcją części społeczności. Na ten moment nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści związane z potencjalnie nadchodzącym projektem.

Źródło:https://gamerant.com/assassins-creed-black-flag-resynced-leak-ubisoft-comment/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

