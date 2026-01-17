Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Assassin’s Creed ma być najmroczniejszym w historii i właśnie otrzymał potężne wsparcie

Jakub Piwoński
2026/01/17 15:00
Doświadczony twórca z serii Assassin’s Creed poprowadzi fabułę kolejnej odsłony.

Christopher Grilli, wieloletni scenarzysta serii Assassin’s Creed, dołączył do zespołu Ubisoft Montreal jako główny scenarzysta najnowszego projektu o nazwie kodowej Hexe. Grilli ma na koncie pracę przy Assassin’s Creed Origins i Valhalla, a także pełnił funkcję głównego scenarzysty w Assassin’s Creed Mirage. Na swoim profilu LinkedIn ogłosił dołączenie do zespołu 16 stycznia, podkreślając, że cieszy się z udziału w tym projekcie.

Assassin’s Creed
Assassin’s Creed

Do Assassin’s Creed Hexe dołącza wieloletni scenarzysta serii

Dotychczasowe doniesienia o Hexe wskazują, że gra znajduje się w stosunkowo wczesnym stadium produkcji, a jej premiera planowana jest na ten rok lub przyszły. Produkcja ma oferować bardziej liniową fabułę niż inne odsłony serii, a główną bohaterką będzie Elsa, postać dysponująca nadprzyrodzonymi zdolnościami. Akcja gry ma rozgrywać się w XVI-wiecznej Europie Środkowej, w czasach Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Twórcy planują także wprowadzenie systemu strachu, który ma nawiązywać do dodatku Kuba Rozpruwacz z Assassin’s Creed Syndicate. To ma być najmroczniejsza odsłona serii.

GramTV przedstawia:

Zatrudnienie Grilliego wydaje się znaczącym wzmocnieniem zespołu, biorąc pod uwagę jego doświadczenie w kreowaniu historii i postaci w serii. Choć gra wciąż jest daleko od ukończenia, obecność tak doświadczonego scenarzysty daje nadzieję, że fabuła Hexe będzie wciągająca i dopracowana. Fani serii, którzy nie mogą się doczekać kolejnej odsłony, mogą równocześnie śledzić postępy prac nad remake’iem Assassin’s Creed Black Flag, który ma pojawić się wcześniej.

Źródło:https://insider-gaming.com/assassins-creed-hexe-hires-veteran-writer-christopher-grilli/

Tagi:

News
Ubisoft
Assassin's Creed
Assassin's Creed Hexe
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




