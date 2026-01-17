Nowy Assassin’s Creed ma być najmroczniejszym w historii i właśnie otrzymał potężne wsparcie

Christopher Grilli, wieloletni scenarzysta serii Assassin’s Creed, dołączył do zespołu Ubisoft Montreal jako główny scenarzysta najnowszego projektu o nazwie kodowej Hexe. Grilli ma na koncie pracę przy Assassin’s Creed Origins i Valhalla, a także pełnił funkcję głównego scenarzysty w Assassin’s Creed Mirage. Na swoim profilu LinkedIn ogłosił dołączenie do zespołu 16 stycznia, podkreślając, że cieszy się z udziału w tym projekcie.

Do Assassin’s Creed Hexe dołącza wieloletni scenarzysta serii

Dotychczasowe doniesienia o Hexe wskazują, że gra znajduje się w stosunkowo wczesnym stadium produkcji, a jej premiera planowana jest na ten rok lub przyszły. Produkcja ma oferować bardziej liniową fabułę niż inne odsłony serii, a główną bohaterką będzie Elsa, postać dysponująca nadprzyrodzonymi zdolnościami. Akcja gry ma rozgrywać się w XVI-wiecznej Europie Środkowej, w czasach Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Twórcy planują także wprowadzenie systemu strachu, który ma nawiązywać do dodatku Kuba Rozpruwacz z Assassin’s Creed Syndicate. To ma być najmroczniejsza odsłona serii.