Cyberpunk i GTA z konkurencją od Activision i Xboxa?

Grand Theft Auto dla wielu jest wyznacznikiem, do którego starają się dążyć. Pod pewnymi względami za taki prawdopodobnie możemy uznać również Cyberpunka 2077.

Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że wielu deweloperów chciałoby mieć swoje GTA i Cyberpunka (w obecnym stanie, nie z premiery). A Activision i Xbox mają według plotek podejmować w tym kierunku realne działania. Polskie studio Activision pracuje nad rywalem dla Cyberpunka i GTA? Jak podaje leaker o nicku extas1s, za wspomnianą produkcję omawiać ma Elsewhere Entertainment. Mowa tutaj o powstałym późną wiosną 2024 roku studiu z siedzibą w Warszawie, które podlega właśnie Activision. To tam mają toczyć się prace nad niezapowiedzianym oficjalnie tytułem, który chce rzucić rękawicę Grand Theft Auto oraz Cyberpunkowi.

Warto wspomnieć, że deweloperzy zatrudnieni w Elsewhere nie pochodzą bynajmniej z łapanki. Znajdziemy tam twórców, w których CV widnieją tak słynne pozycje, jak The Last of Us, Wiedźmin, Far Cry czy Tom Clancy’s The Division, a nawet wspominany Cyberpunk. Takie nagromadzenie znanych i uznanych marek stanowi oczywiście pewną obietnicę jakości.

Według przecieków sama gra ma być trzecioosobowym RPG z otwartym światem. Bazowy setting to czasy współczesne, aczkolwiek twórcy zamierzają dołożyć do nich elementy fantasy. W efekcie walka polegać ma nie tylko na płynnym poruszaniu się z parkourem, ale również na wykorzystaniu broni, pięści oraz, co najciekawsze, magii. W grze mają znaleźć się pojazdy z realistycznym systemem jazdy i równie realistyczny system zniszczeń. Sama produkcja ma być natomiast oparta na statystykach naszych, jak i naszych przeciwników. Mówi się, że tytuł ten, śladem GTA i w przeciwieństwie do Cyberpunka, ma zawierać funkcje związane z grą wieloosobową. Na papierze wygląda to więc niesamowicie intrygująco i ciekawie. Niemniej warto powściągnąć ekscytację przynajmniej do momentu, gdy dowiemy się, czy gra faktycznie powstaje i samo Activision oraz Xbox zdecydują się uchylić na jej temat rąbka tajemnicy. Do tego czasu możemy co najwyżej zastanawiać się, co mogłoby wyjść z takiej mieszanki i czy GTA oraz Cyberpunk faktycznie miałyby się czego obawiać.

