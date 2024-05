Sukces Fortnite przerósł oczekiwania twórców: „to porażające osiągnięcie”

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Fortnite jest wielkim sukcesem komercyjnym. Gra otrzymuje bezustanne aktualizacje, a znane osoby oraz marki garną się do niej tłumnie. Daje to jej twórcom okazję, żeby bezustannie podsycać zainteresowanie graczy, a co za tym idzie zarabiać wielkie sumy pieniędzy. W tej chwili gra jest wartym wiele miliardów produktem.

Fortnite - sukces gry zaskoczył twórców

Okazuje się, że sukces gry jest tak wielki, że zaskoczeni są nawet ludzie, którzy ją tworzyli. Oczywiście mieli na celu dobrze wypaść na runku, ale nie spodziewali się aż tak dużego zainteresowania graczy.

Donald Mustard z Epic Games nazwał sukces gry „porażającym osiągnięciem” i przyznaje, że kiedy patrzy wstecz to nabiera przekonania, że dosłownie nikt nie liczył się z aż tak wielką skalą i tak ogromnym zainteresowaniem graczy i marek chcących współpracować.